Moçambique enfrenta nova greve geral de três dias

Foto: Siphiwe Sibeko - Reuters

O candidato presidencial apela também à realização de manifestações pacíficas até quarta-feira, dia em que se realiza a cerimónia de posse de Daniel Chapo, da FRELIMO, como novo presidente de Moçambique.



Em Maputo está o jornalista Nuno Amaral, que encontrou, na capital moçambicana, um nascer do dia marcado pela tensão.



Em conversa com um taxista, o enviado especial da Antena 1, deparou-se também com várias barricadas nas estradas.



O dia de hoje vai ficar marcado pela ausência de dois partidos da oposição, na cerimónia de posse dos novos deputados, na Assembleia da República do país africano.



A Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique decidiram boicotar a sessão marcada para hoje, devido à contestação ao último processo eleitoral.