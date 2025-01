Deputados de Renamo e MDM faltam à investidura do novo Parlamento de Moçambique

A Frelimo conquistou 171 assentos e o Podemos 43, ao passo que a Renamo conseguiu 28 lugares e o Movimento Democrático de Moçambique oito.



"Ontem reuni com a comissão politica e tomou-se essa decisão. Esta tarde estive reunido com os deputados para os deputados para os informar", afirmou, em declarações citadas pela agência Lusa, Lutero Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique, que foi igualmente candidato à Presidência., acentuou ainda o presidente do MDM.Por sua vez,"O partido Renamo entende que esta cerimónia está desprovida de qualquer valor solene e por isso constitui um ultraje social e desrespeito à vontade dos moçambicanos, pelo que não fará parte desta tomada de posse", indicou o porta-voz Marcial Macome, à margem de uma reunião da comissão política nacional da formação política, em Maputo., acrescentou o mesmo responsável, para reiterar que o partido não reconhece os resultados anunciados pelo "acórdão administrativo" do Conselho Constitucional.

Mondlane não desarma



. Esta terá lugar na quarta-feira.

Venâncio Mondlane voltou a Moçambique na passada quinta-feira, ao cabo de dois meses e meio para lá das fronteiras do país.