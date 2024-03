Moedas lança livro onde revela como governou Lisboa nos últimos dois anos

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente da câmara refere que com a subida dos populismos é cada vez é mais difícil maiorias absolutas.



O livro - Liderar com as Pessoas - fala do seu passado antes da candidatura a Lisboa e depois dois anos como presidente de Câmara.



Moedas, escolheu o presidente francês, Emmanuel Macron, para fazer o prefácio deste livro. Diz rever-se em Macron, um político, que trabalha para as pessoas.