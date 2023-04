Moira Millán afirma ter sido vítima de assédio por parte de Boaventura de Sousa Santos

A ativista argentina que garante ter sido vítima de assédio sexual por parte de Boaventura de Sousa Santos e quer que sejam apuradas todas as responsabilidades. Moira Millán falou em exclusivo com a RTP e relatou um episódio de abuso, que sofreu em 2010, por parte do sociólogo.