Monkeypox. 2700 doses da vacina contra o vírus já estão em Portugal

Foram adquiridas pela Comissão Europeia e estão a ser distribuidas por vários países.Portugal torna-se assim um dos primeiros países a receber as vacinas, sendo que Espanha foi o primeiro destino, há uma semana.



De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem mais de 400 casos de "varíola dos macacos", em território continental e também na Madeira.





Segundo a DGS, todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos, que se mantêm em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis.



Na sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que o número de infeções pelo vírus Monkeypox triplicou nas últimas duas semanas na Europa, onde já foram confirmados em laboratório mais de 4.500 casos em 31 países e territórios.



Os sintomas mais comuns da doença são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.



As lesões cutâneas geralmente começam entre um a três dias após o início da febre e podem ser planas ou ligeiramente elevadas, com líquido claro ou amarelado, e acabam por ulcerar e formar crostas que mais tarde secam e caem.



O número de lesões numa pessoa pode variar, tendem a aparecer na cara, mas podem alastrar-se para o resto do corpo e mesmo atingir as palmas das mãos e plantas dos pés. Também podem ser encontradas na boca, órgãos genitais e olhos.



Estes sinais e sintomas geralmente duram entre duas a quatro semanas e desaparecem por si só, sem tratamento.





O investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Prudêncio, explicou na Antena 1 a importância destas vacinas com vista a controlar a infeção em Portugal.