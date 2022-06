Monkeypox. Portugal recebe vacinas para pessoas que tiveram contacto com infetados

Reuters

A diretora-geral da Saúde disse esta tarde, em Alpiarça, que Portugal vai receber até ao final do mês as 2.700 vacinas disponibilizadas pela União Europeia para pessoas que tiveram contacto com doentes infetados com o vírus Monkeypox.