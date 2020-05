Monsanto. Um confinamento quieto que chega da aldeia

Os dias de confinamento nas aldeias são por vezes uma coisa nova sem grande novidade. No interior do país, a aldeia de Monsanto não tem casos de infeção pelo novo coronavírus. Mas o vírus também roubou as visitas da família, dos amigos e dos turistas. A população idosa ficou mais isolada. O jornalista João Pedro Mendonça viveu o seu próprio isolamento nesta aldeia. Dias quietos que registou no telemóvel.