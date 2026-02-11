Montenegro alerta para novas ruturas nas próximas horas. Subiu para 16 o número de mortos

Vouga transbordou e obrigou à retirada de uma dezena de pessoas em Albergaria-A-Velha
Além das inundações há perigo de derrocadas. Em Águeda, só a margem esquerda do rio galgou. O lado direto do Rio Águeda tem um sistema de drenagem único e que é dado como um exemplo no país.
Transportes de Coimbra condicionados devido ao apoio às evacuações
Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) avisaram hoje que a circulação se encontra condicionada em algumas linhas devido à necessidade de apoiar a operação de evacuações preventivas.
Em comunicado, os SMTUC explicaram que "estão a apoiar a operação de evacuações preventivas em curso no concelho, na sequência do agravamento da situação hidrológica do rio Mondego e das medidas de proteção de pessoas e bens determinadas pelas autoridades de proteção civil".
Foram mobilizados "meios e recursos para apoio no transporte e na resposta operacional associada às evacuações, o que está a provocar perturbações no normal funcionamento da rede de transportes urbanos", sublinhou.
Segundo os SMTUC, estão temporariamente suspensas as linhas 11, 13, 23C, 201 e 223.
A circulação está a fazer-se de forma condicionada nas linhas 4, 5, 6, 7, 7T, 14, 14T, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 103 e 221, "podendo verificar-se atrasos e alterações de percurso, em função da evolução da operação no terreno e dos condicionamentos de trânsito", acrescentaram.
Mantém-se risco de cheias na região de Aveiro
O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro alertou hoje para a continuidade do risco de cheias na região, devido a um possível aumento dos caudais dos rios.
"Devido à manutenção de condições hidrometeorológicas adversas na área geográfica do distrito de Aveiro, com particular ênfase nos municípios da região de Aveiro, permanece o risco de continuidade das situações de cheia/inundação", refere um comunicado divulgado ao final da tarde.
Até ao momento, segundo a mesma nota, não se registaram vítimas mortais ou feridos graves, sendo as ocorrências mais relevantes cortes de via, quedas de árvores e de algumas estruturas/muros de suporte e danos em algumas habitações.
A nota dá ainda conta da necessidade pontual de realojamento de algumas pessoas, adiantando que todas as situações estão a ser acompanhadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, agentes de proteção civil e organismos de apoio dos vários patamares.
O Comando Sub- Regional recomenda à população que siga as orientações das autoridades e que evite a circulação e permanência em locais próximos das zonas afetadas pelas inundações/cheias/deslizamentos.
"Atendendo ao corte dinâmico de várias vias rodoviárias na Região de Aveiro, pela evolução das inundações/cheias, continua a apelar-se aos cidadãos para que não circulem nas referidas vias, dado o risco envolvido", conclui a nota.
A Comissão Distrital de Proteção Civil de Aveiro ativou na terça-feira, pelas 18:00, o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil devido ao risco de agravamento das situações de cheia/inundação.
Deslizamento de terra afeta reservatório e abastecimento de água na Régua
Um deslizamento de terras proveniente de uma vinha atingiu hoje o reservatório de água de Sergude obrigando à interrupção do abastecimento de água na freguesia de Godim, disse o presidente da Câmara do Peso da Régua.
José Manuel Gonçalves adiantou à agência Lusa que, em consequência do deslizamento de terras, a cobertura do depósito cedeu, ficando também a conduta entupida.
O reservatório pertence à empresa Águas do Norte, responsável pelo abastecimento em alta e, segundo o autarca, no local já se procede à retirada de água daquela infraestrutura, uma operação que deverá demorar várias horas.
O autarca garantiu que se procura uma alternativa para o abastecimento de água àquela população.
Em comunicado, a Câmara da Régua adiantou que "será efetuada uma resolução provisória, com o objetivo de minimizar os constrangimentos causados à população, sendo o abastecimento reposto com a maior brevidade possível".
Em consequência do mau tempo, como a chuva intensa que está a provocar a saturação dos solos, têm-se verificado várias derrocadas, abatimentos de estadas e quedas de muros nos concelhos do Douro, inseridos no distrito de Vila Real.
Hoje mesmo, o município da Régua informou que por motivos de segurança, a estrada que liga Godim a Fontelas estará temporariamente cortada ao trânsito.
Neste concelho, desde o dia 02 de fevereiro e as 19:00 de hoje foram contabilizadas 185 ocorrências relacionadas com o mau tempo.
Em Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião, Sabrosa e Alijó foram também reportados constrangimentos em vias rodoviárias.
Em Vila Real, segundo o presidente da Câmara, Alexandre Favaios, as principais preocupações estão centradas na Avenida Primeiro de Maio, no centro da cidade, onde um troço de uma das três faixas de rodagem -- no sentido centro/ponte metálica - se encontra condicionado devido a um abatimento identificado na via que está a ser monitorizado.
A Primeiro de Maio é uma das principais artérias da cidade, mas no concelho e também devido a um abatimento, a Estrada Municipal 313 está condicionada na zona de Nogueira.
No centro da cidade de Vila Real verificou-se na terça-feira um corte de eletricidade alegadamente devido a uma avaria num posto de transformação, provocada pelo mau tempo, onde a E-Redes colocou um gerador.
A Lusa tentou obter mais informações junto da empresa, o que não foi possível até ao momento.
Hoje, em consequência do vento forte a cobertura de um edifício foi arrancada obrigando ao corte temporário da Rua das Botelhas, em Vila Real, para a limpeza da via.
Apesar da situação de cheia, os rios Douro, no Peso da Régua, e Tâmega, em Chaves, mantiveram hoje os caudais estáveis.
Risco de derrocadas em Porto Brandão e Costa de Caparica
Em Almada, a autarquia ordenou a evacuação de emergência em Porto Brandão.
Na Costa de Caparica, desde o início das tempestades, foram desalojadas já cerca de 100 pessoas
Noite de alerta nas margens do Baixo Mondego
A noite foi de sobressalto para quem vive perto das margens do Mondego em Coimbra.
Pediram para que saíssem de casa na zonas de maior risco.
Três lares de idosos foram evacuados.
Efeitos do colapso dos diques do Mondego são imprevisíveis
As autoridades alertam que o colapso de diques do rio Mondego tem efeitos imprevisíveis.
O débito de água atingiu também o nível de segurança
Proteção Civil continua a tentar retirar pessoas em Coimbra
Em Coimbra 3.000 pessoas estão a ser retiradas das zonas de risco.
Por toda a região em redor do Mondego, por Coimbra e Montemor-o-Velho os campos estão alagados e as estradas submersas.
Dique de Coimbra colapsou após caudal superar 2.000m3 por segundo
Aconteceu o que as autoridades previam e vigiavam. O rio Mondego galgou as margem do dique de Casais, em Coimbra, junto ao viaduto da A1, depois do caudal chegar aos 2.100m3 por segundo.
O caudal do rio ultrapassou a capacidade máxima e há receio que possa também rebentar na margem esquerda.
Os técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente vão manter a vigilância. "Temos de ser super-prudentes", afirmou a ministra do Ambiente.
Ministra do Ambiente. Cheia está a ser "lenta" mas "vamos ter de ser super-prudentes" e a vigiar
Quatro trabalhadores ficaram isolados nas cheias e foram resgatados pela Força Aérea
A Força Aérea resgatou hoje quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura de um dique do rio Mondego, nos Casais, Coimbra, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
De acordo com a mesma fonte, foi acionado o helicóptero EH 101 Merlin da Força Aérea Portuguesa para o resgate destes trabalhadores que ficaram isolados em área inundada.
Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).
Este "não é um fenómeno isolado", vinca Marcelo
“Não é um fenómeno isolado”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa.
O chefe de Estado quis também lembrar que os apelos das autoridades à população “são para ser levados a sério”.
Presidente da Proteção Civil sublinha "trabalho hercúleo"
Mais zonas evacuadas em Coimbra
Para além das zonas que já tinham sido evacuadas ontem, hoje a autarquia está a retirar pessoas de uma nova zona, não devido à cedência do dique, mas devido ao facto de o rio velho estar a provocar inundações.
“Havendo a possibilidade de outras ruturas no dique, resultado de quinta para sexta continuarmos a ter condições atmosféricas que provocam muita chuva, nós vamos manter esta situação de prevenção e manter estas zonas evacuadas”, afirmou a autarca.
No sábado de manhã será feita uma nova avaliação e às 12h00 desse dia haverá nova conferência de imprensa. Até lá, serão mantidas todas as medidas de prevenção.
Proteção Civil alerta para forte precipitação com risco de cheias e desmoronamentos
De acordo com o comandante da Proteção Civil, há "risco significativo de inundações nos rios Mondego, Tejo, Sorraia, Vouga, Águeda e Sado" e "o risco de inundação existe também nos rios Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Sousa, Liz, Nabão e Guadiana".
"A água está a sair para a zona dos campos que ficam situados naquela zona, de momento sem impactos significativos, continuamos obviamente a monitorizar a situação e a acompanhar e temos todos os recursos disponíveis para fazer face a esta situação", afirmou Mário Silvestre.
O comandante, que falava numa conferência de imprensa para fazer um ponto de situação das cheias no país realizada na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras, referiu que a rutura ocorreu pelas 18:00, na zona de Casais, junto ao viaduto da A1, na margem direita do Mondego.
"Em virtude do potencial comprometimento dos pilares da A1 que passa naquela zona procedeu-se ao corte da A1 nos dois sentidos e, portanto, haverá um desvio de trânsito para que se evite a passagem de veículos naquela infraestrutura", explicou.
Mário Silvestre referiu ainda que os meios necessários estão posicionados no terreno e que a evolução será reavaliada nas próximas horas, admitindo que, "no limite", poderão ser retiradas mais populações caso se justifique: "Isto não é matemática e, portanto, não conseguimos definir exatamente como. O que vamos fazer é continuar a acompanhar em permanência a situação".
Primeiro-ministro alerta para a possibilidade de outras ruturas nas próximas horas
Luís Montenegro alertou para “a possibilidade de outras ruturas poderem vir a acontecer nas próximas horas”.
“Sabíamos que estávamos no limiar da capacidade de escoamento do caudal do rio Mondego e que esta situação podia ocorrer”, disse o chefe de Governo.
O primeiro-ministro garantiu que “todas as medidas de natureza preventiva foram tomadas”, nomeadamente a nível operacional, “mobilizando todos os agentes de Proteção Civil, todas as instituições que colaboram na comunicação do evoluir da situação junto da população”.
Homem que caiu quando ia reparar telhado em Pombal morreu no hospital
Um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, morreu na terça-feira, num hospital de Coimbra, disse hoje fonte da funerária.
Com esta vítima, aumenta para 16 o número de pessoas que morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
Paulo Lourenço, da Funerária Lourenço, de Pombal, distrito de Leiria, explicou que o homem, residente na localidade de Jagardo, freguesia da Redinha, "ia arranjar o telhado da casa de uma familiar, na manhã de dia 28 de janeiro, e caiu".
"Morreu na terça-feira nos HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra] e o funeral será na sexta-feira", adiantou Paulo Lourenço.
O presidente da Junta de Freguesia da Redinha, Eduardo Cacho, acrescentou que, de acordo com as informações que obteve, "a vítima subiu uma escada para ir reparar o telhado e caiu da escada".
Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal por subida do Sado
A Proteção Civil ordenou a evacuação de parte da baixa da cidade de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, como a Avenida dos Aviadores, devido à subida do nível do rio Sado, que inundou a zona.
Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, explicou que "às 17:30 era a baixa-mar, mas o rio já estava a galgar as margens".
"A Avenida dos Aviadores voltou a ficar inundada hoje de manhã e, desde a preia-mar [maré alta] até agora à baixa-mar, não houve diminuição do nível do rio, pelo contrário, o nível até aumentou", destacou.
O comandante disse que "também na parte da marginal está tudo inundado", pelo que "foi decidido evacuar esta zona da cidade, devido à preia-mar, que vai ser às 00:00 de quinta-feira".
Para Tiago Bugio, estão reunidas as condições para que, eventualmente, possa ocorrer "um fenómeno semelhante ao da passada sexta-feira, quando a inundação foi maior e atingiu uma altura mais elevada".
Nos últimos dias, com a descida da água na zona da baixa da cidade, iniciaram-se os trabalhos de limpeza e "algumas pessoas que tinham sido retiradas, por precaução, regressaram às suas casas", lembrou.
Agora, com a ordem de evacuação, "não há necessidade de retirar ninguém" dos pisos térreos, ocupados sobretudo por "lojas, bancos, restaurantes e outros comércios".
"Moram pessoas nos andares superiores dos edifícios. Foram avisadas, mas até agora ninguém quis sair", disse à Lusa, frisando que "ninguém solicitou esse apoio às autoridades" para deixar a sua casa, embora admitindo que, "se alguém tiver saído, foi para casa de familiares".
Os trabalhos de limpeza foram, entretanto, interrompidos, acrescentou, encontrando-se as autoridades no local a monitorizar a situação, nomeadamente a subida do nível das águas do Sado.
"As perspetivas são algo pessimistas para a próxima madrugada, porque achamos que vai aumentar a cheia", estimou.
Atualmente, acrescentou o comandante sub-regional, "estão sete barragens a efetuar descargas para o rio Sado", mais precisamente as de Vale de Gaio, Pego do Altar, Odivelas, Campilhas, Alvito, Fonte Serne e Roxo.
Na manhã de hoje, a presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, disse à Lusa que a Avenida dos Aviadores tinha voltado a ficar inundada.
A autarca explicou então que o caudal do rio subiu porque "o período de maré cheia, que atingiu o pico às 11:30, coincidiu com as descargas das barragens", devido à chuva.
Com a subida do nível da água, as povoações de Santa Catarina e Casebres e a Barrosinha, zona periférica da cidade de Alcácer do Sal, voltaram a ficar isoladas, acrescentou a presidente do município.
Grande Entrevista com José Luís Carneiro foi adiada
Conferência de imprensa às 19h30 em Coimbra
Governo contabiliza cerca de 12.000 pedidos de apoios
O Governo já procedeu aos primeiros pagamentos de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, contabilizando cerca de 12.000 pedidos, dos quais 5.000 para reconstruir habitações e 3.500 de empresas, revelou hoje o primeiro-ministro.
"Nós estamos hoje já a proceder aos primeiros pagamentos. Nós temos já cerca de 5.000 pedidos para ajuda à reconstrução [...]. São cerca de 5.000 que já estão neste momento processados", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.
Ainda sobre as medidas de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, o chefe do Governo, que assume transitoriamente a pasta da Administração Interna, indicou que se registam cerca de 3.500 pedidos de empresas no âmbito do acesso a linhas de crédito, "com um volume que já ultrapassa os 540 milhões de euros".
"E em termos de agricultores e produtores florestais, já temos cerca de 3.500 [pedidos] também processados", acrescentou Luís Montenegro.
Governo compromete-se a rever obra hidrográfica do Mondego
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, comprometeu-se hoje a rever a obra hidrográfica do Mondego, um sistema com "muitos anos" e que "precisa de ser atualizado".
Numa visita à região de Coimbra, afetada pelas cheias, Luís Montenegro reiterou a vontade do Governo de avançar com a construção da barragem de Girabolhos e, ao mesmo tempo, assumiu o compromisso de rever a obra hidrográfica do Mondego.
"É um sistema que tem muitos anos e que precisa de ser atualizado até ao abrigo dos desafios que agora se abrem de uma forma que não tínhamos até aqui", afirmou o primeiro-ministro.
Segundo Luís Montenegro, o Governo irá avançar com a uma revisão da obra em função da "avaliação que é feita com este episódio que é um episódio extremo".
"Nós temos aqui um sistema hidráulico que remonta aos anos 70, que está a mostrar, apesar de tudo, resistência e resiliência, mas que está visto que não é suficiente e que, portanto, precisa de, para futuro, ter soluções de contingência", notou.
Numa visita com membros do Governo, autarcas e Presidente da República, Luís Montenegro salientou que, para essa revisão, será necessário o "esforço das autoridades locais e da academia para se tentar ter uma solução estrutural".
De acordo com o primeiro-ministro, o seu executivo quer dotar a obra hidrográfica de uma "maior capacidade de resistir a adversidades tão extremas" como aquelas que estão a ser vividas neste momento.
"Neste momento estamos com uma situação emergente e é essa que temos que gerir, é isso que estamos aqui a fazer", vincou.
Luís Montenegro realçou o trabalho de cooperação feito entre entidades e tutelas do seu executivo, para garantir que é dada resposta à situação.
Cedeu o dique de Casais, em Montemor-o-Velho
Antes de o dique ceder, o autarca de Montemor-o-Velho disse à RTP que a capacidade estava nos 2078 m3/s, quando o máximo que aguenta é 2000 m3/s.
Decisão de Montenegro de assumir pasta da Administração Interna é "sinal político", diz Marcelo
O Presidente da República considerou hoje que a decisão do primeiro-ministro de assumir a tutela do Ministério da Administração Interna é "um sinal político" dado ao país.
"O senhor primeiro-ministro, ao assumir, nestes dias que são particularmente sensíveis, quis dar um sinal político", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas quase no final de uma visita à região de Coimbra, que vive por estes dias o risco de cheias na bacia do Mondego.
Maria Lúcia Amaral demitiu-se na terça-feira do cargo de ministra da Administração Interna, com o primeiro-ministro a assumir aquela tutela.
Com Luís Montenegro ao seu lado na visita, o Presidente da República considerou "uma decisão compreensível" o líder do Governo assumir a pasta numa situação de mau tempo, "que ainda vai durar nos próximos dias".
"Eu acho que foi uma boa solução", disse, considerando que o sinal dado por Luís Montenegro é de "reforço político num tempo em que o combate é coletivo, é solidário".
A demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que constitui a primeira saída do atual Governo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, foi divulgada na terça-feira à noite através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.
A constitucionalista Maria Lúcia Amaral assumiu a pasta de ministra da Administração Interna em 05 de junho 2025, com a posse do XXV Governo, depois de oito anos à frente da Provedoria de Justiça, e deixa o executivo passados oito meses.
A demissão surge num contexto de uma série de depressões e tempestades que têm assolado o país.
PSD propõe comissão no Parlamento para prevenção e combate às catástrofes
O PSD propôs hoje a constituição, no parlamento, de uma Comissão Eventual de Prevenção e Combate às Catástrofes Naturais para acompanhar a resposta aos lesados, apresentar um relatório final e funcionar até ao final da presente legislatura.
Este projeto de resolução tem como primeiro subscritor o líder da bancada social-democrata, Hugo Soares, e deverá ter uma composição de acordo com a representatividade parlamentar de cada bancada.
"Tem como objetivo garantir a transparência ao nível da informação partilhada, criar uma articulação com a Estrutura de Missão, acompanhar e monitorizar a resposta aos lesados, promover uma política de prevenção sustentada no envolvimento e diálogo entre os diferentes agentes com responsabilidades nessas matérias, consagrar a pertinência dessa prevenção junto da sociedade civil, assim como envolver todos os partidos com assento parlamentar na Assembleia da República", lê-se no diploma da bancada social-democrata.
Para o PSD, esta comissão, caso seja aprovada, terá "proceder à apresentação do relatório final da sua atividade, cumprindo os seus propósitos".
"Esta comissão, sempre que se entender conveniente pelos seus integrantes, deverá encetar os mecanismos formais para a realização de audições, sejam aos membros do Governo, especialistas e entidades com responsabilidade efetiva, Estrutura de Missão, representantes dos autarcas, entre tantos outros que se justifiquem", refere-se.
Na exposição de motivos do diploma, o PSD assinala que Portugal viveu recentemente "um dos momentos mais devastadores por via da catástrofe natural Kristin, que deixou um rasto de destruição, perdas materiais incalculáveis e, o mais lamentável, perdas humanas".
"Consequentemente, o Governo de Portugal decretou o estado de calamidade, havendo, inclusivamente, a necessidade de prorrogar esse estado, por via dos sucessivos episódios tempestivos que persistiram em agravar a situação e com o propósito de acelerar a recuperação e a criação de mecanismos de apoio aos lesados", salienta-se.
Depois, o PSD observa que também o verão do ano passado "ficou marcado por outro cenário com efeitos nefastos no interior de Portugal, por via dos incêndios".
"Incêndios que atingiram proporções que deixaram danos nos ecossistemas naturais, nas empresas, nas comunidades locais e, inclusivamente, na perda de vidas humanas. Mais um episódio provocado por condições climatéricas adversas, que dificultaram em muito a ação no terreno das forças de segurança", sustenta-se no projeto de resolução do PSD.
Ainda de acordo com a bancada social-democrata, igualmente em 2025, Portugal "vivenciou dois momentos marcados pela atividade sísmica: em 26 de agosto, com epicentro em Sines; e a 13 de dezembro, com epicentro em Celorico da Beira".
"Apesar de estes acontecimentos não se terem repercutido em danos pessoais ou materiais graves, deixaram, indubitavelmente, um rasto de preocupação e ansiedade nas populações", considera o PSD.
Face à frequência dos fenómenos climatéricos extremos, o Grupo Parlamentar do PSD, "manifestando a sua total preocupação em acompanhar a ação do Governo, entende que a Assembleia da República deve estar do lado da prevenção deste tipo de catástrofes, acompanhando os trabalhos levados a efeito, promovendo iniciativas legislativas através do diálogo e do contributo das diferenças forças partidárias".
"A preocupação com as ações de prevenção e de resposta em caso de eventuais catástrofes naturais que possam repetir-se é o principal justificativo à presente iniciativa, que se crê potencialmente relevante para o país e em relação à qual se entende necessário o envolvimento de diferentes comissões parlamentares -- Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias; Defesa Nacional; Economia e Coesão Territorial; Agricultura e Pescas; Educação e Ciência; Saúde; Trabalho, Segurança Social e Inclusão; Ambiente e Energia; Reforma do Estado e Poder Local; Infraestruturas, Mobilidade e Habitação", acrescenta-se.
Além de Hugo Soares, o projeto de resolução é assinado pelos deputados do PSD Dulcineia Catarina Moura, Francisco Figueira e Ricardo Carvalho.
Retirados 48 moradores de Porto Brandão para a Trafaria
Quarenta e oito pessoas foram hoje retiradas de Porto Brandão, no concelho de Almada, por via fluvial, numa operação integrada na evacuação daquela localidade devido ao deslizamento de terras, disse o presidente da Transtejo-Soflusa.
Em declarações à agência Lusa, Rui Ribeiro Rei precisou que foram transportadas 48 pessoas, cinco viaturas e seis animais de estimação.
"Fizemos esse transbordo às três e meia da tarde e continuamos disponíveis para o que for necessário fazer", disse.
O presidente da Transtejo-Soflusa explicou que disponibilizou os meios para a retirada das pessoas, tendo a Proteção Civil solicitado ao princípio da tarde o transporte fluvial para levar pessoas e bens do cais de Porto Brandão para a Trafaria.
A localidade de Porto Brandão começou hoje a ser evacuada devido ao risco de deslizamento de terras nas arribas, na sequência do mau tempo.
Segundo a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, foi decidido evacuar Porto Brandão porque "aí é que se teme uma derrocada maior que pode cortar os acessos" à localidade.
O transporte regular de passageiros entre Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Belém, em Lisboa, está interrompido por tempo indeterminado uma vez que não existe acesso rodoviário à localidade.
A estrada de Porto Brandão está interditada a viaturas e, por esse motivo, o serviço de transporte de passageiros encontra-se temporariamente limitado a Trafaria -- Belém, sendo realizado de acordo com os horários em vigor.
Vodafone com serviço móvel acessível a 93% e 94% da fixa recuperada
A Vodafone repôs o funcionamento de 85% das 987 estações móveis inicialmente sem serviço, tornando o serviço móvel esteja acessível a 93% das populações das zonas afetadas, e 94% da rede fixa está recuperada, disse à Lusa fonte oficial.
"A Vodafone mantém todas as suas equipas técnicas no terreno - de aproximadamente 800 pessoas, no total -, com o objetivo de normalizar a sua operação na sequência do impacto causado pelas intempéries", referiu a mesma fonte.
Resultado deste trabalho, "a rede móvel já foi reativada em todos os concelhos onde a depressão Kristin teve maior impacto".
Ou seja, foi reposto "o funcionamento de 85% das 987 estações móveis inicialmente sem serviço, permitindo que o serviço móvel já esteja acessível a cerca de 93% das populações nas zonas afetadas".
No que diz respeito à rede fixa, "94% já se encontra recuperada neste mesmo território".
Contudo, "a reposição integral desta rede depende ainda, sobretudo, do restabelecimento do fornecimento de eletricidade - designadamente, neste caso, até à habitação/instalação dos clientes".
Apesar de todos os esforços, adianta a Vodafone Portugal, "persistem ainda múltiplas dificuldades - nomeadamente serviços que voltam a cair após as nossas reparações, seja por instabilidade de energia ou por novos cortes de fibra que resultam da intervenção posterior de terceiros no terreno".
Perante todos os constrangimentos, "a Vodafone estima que a grande maioria dos seus serviços seja recuperada até ao final do mês de fevereiro, antecipando-se que existam casos em que seja necessário reconstruir zonas de rede na sua totalidade, o que poderá prolongar a recuperação total do serviço".
A operadora das telecomunicações tem ainda no terreno, além das equipas técnicas, "mais de 30 soluções de emergência móvel alternativas, que têm permitido mitigar o impacto causado por esta situação".
Segundo a Vodafone, "a situação no terreno é muito dinâmica, pelo que estes planos podem ter alterações significativas, sempre tendo em conta a segurança dos técnicos no terreno e a evolução das condições meteorológicas".
A evolução da recuperação dos serviços pode ser acompanhada em https://forum.vodafone.pt/t5/A-Vodafone/Depress%C3%A3o-Kristin-Impacto/td-p/457543.
Habitantes retirados de casa em Alenquer
Deslizamento de terras obriga ao encerramento de duas vias na A5
A notícia é avançada pela SIC Notícias.
Marinha Grande suspende receção de donativos por falta de armazenamento
O Município da Marinha Grande anunciou hoje que suspendeu a receção de donativos, incluindo bens essenciais e materiais de construção, por falta de capacidade de armazenamento.
Segundo a autarquia, nas últimas semanas o volume de doações ultrapassou a capacidade logística disponível, o que obriga a "uma pausa para reorganização e distribuição dos bens já entregues".
"Esta é uma medida estritamente temporária", garantiu a Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, na nota de imprensa.
De acordo com a autarquia, assim que a capacidade logística estiver restabelecida será emitida uma nova comunicação, informando a comunidade sobre a retoma da receção de donativos.
"A Câmara Municipal agradece o extraordinário espírito solidário demonstrado pela população, associações e empresas de todo o país, e apela à compreensão de todos, até que seja possível voltar a receber mais contribuições".
"Estamos no limiar da capacidade possível" para conter as águas do Mondego
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu hoje que se está no limiar da capacidade para conter as águas do Rio Mondego mas garantiu que tudo o que pode ser feito está a ser feito, pedindo tranquilidade.
"Nós vivemos um tempo de grande exigência, de um desafio extremo, estamos no limiar da capacidade possível para conter estas águas do Rio Mondego, e, portanto, a palavra é simultaneamente de tranquilidade, porque tudo o que pode ser feito está a ser feito, incluindo a medida preventiva mais extrema que é a evacuação", afirmou.
O primeiro-ministro participou hoje numa reunião nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra, que contou com a presença do Presidente da República, a ministra do Ambiente, os secretários de Estado da Proteção Civil e Administração Local, vários autarcas e o presidente da APA.
A ocasião serviu ainda para fazer uma visita à Ponte do Açude, onde Luís Montenegro falou aos jornalistas, logo depois do Presidente da República.
Debaixo de chuva e depois de observar o caudal do Rio Mondego, o primeiro-ministro assegurou que "tudo aquilo que puder ainda ser salvaguardado vai ser salvaguardado".
"Do ponto de vista da gestão do caudal, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da nossa interação com os nossos vizinhos espanhóis, que aliás é uma matéria que vem sendo feita desde o início do mês de janeiro", acrescentou.
Aos jornalistas, o chefe do Governo lembrou que, no dia 29 de janeiro, tinha estado no concelho de Coimbra e já então estavam a ser feitas cheias controladas.
"Estávamos a fazer cheias controladas para termos, nas nossas barragens, maior capacidade de encaixe quando chegassem os dias que chegaram agora de maior exigência", justificou.
A Câmara Municipal de Coimbra informou, terça-feira à noite, que iria retirar entre 2.800 a 3.000 pessoas das suas casas face a risco de cheia no Mondego.
Na altura, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, informou que seriam retiradas pessoas de localidades da zona ribeirinha de Torres do Mondego e Ceira (zona de concentração: Casa do Povo de Ceira), da zona de São Martinho do Bispo (Escola Inês de Castro) e Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila (Escola de Taveiro).
Os locais de acolhimento de Coimbra previamente definidos acabaram por receber 160 pessoas durante a noite, que tinham sido retiradas de zonas de risco.
Às 04:30 de hoje, a escola de Taveiro tinha recebido 22 pessoas, a escola Inês de Castro 43 e o Pavilhão Mário Mexia 95 idosos.
Marcelo diz que autarcas "vão ter de recomeçar o caminho"
“Boa parte desses quatro anos [de mandato] vai ser passada a refazer aquilo que tinham ou aquilo que estavam a começar ou que tencionavam fazer”, lamentou.
Marcelo Rebelo de Sousa explicou ainda a diferença entre calamidade e contingência, referindo que “há graus que estão previstos e foram aplicados já no passado, por exemplo, durante a pandemia”.
Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte
A circulação de comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte, que liga Lisboa e o Porto, encontra-se hoje suspensa, registando-se também perturbações nas linhas da Beira Baixa, Beira Alta, Cascais, Douro, Oeste e Urbanos de Coimbra.
"Na Linha do Norte, e até informação em contrário, não se efetuam comboios Alfa Pendular", indicou a CP - Comboios de Portugal, num ponto de situação às 13:00, referindo que durante todo o dia de hoje não se prevê também a realização de comboios Intercidades, devido ao mau tempo.
Segundo a transportadora, na Linha do Norte realizam-se os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure, entre Coimbra--Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa.
Em resultado dos efeitos do mau tempo, a circulação ferroviária está também suspensa na Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas os comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda.
A circulação de comboios continua igualmente com constrangimentos na Linha de Cascais, na qual há alterações nos horários, pelo que se recomenda a sua consulta no `site` cp.pt, e na Linha da Beira Alta, em que o serviço Intercidades entre Coimbra B e Guarda se realiza com recurso a material circulante diferente do habitual.
Está também suspensa a circulação na Linha do Douro entre Régua e Pocinho, na Linha do Oeste e nos Urbanos de Coimbra, informou a CP, acrescentando que não se prevê o funcionamento do serviço de Comboio Internacional Celta.
Também num ponto de situação pelas 13:00 de hoje, a Infraestruturas de Portugal (IP) indicou que a circulação ferroviária está suspensa em troços nas linhas da Beira Baixa, Vouga, Sintra, Cascais, Norte, Douro e Oeste, na sequência do mau tempo.
Como novos condicionamentos na circulação ferroviária, segundo a IP, regista-se a suspensão dos troços entre Ródão e Sarnadas, na Linha da Beira Baixa, e entre Oliveira Azeméis e Pinheiro da Bemposta, na Linha do Vouga.
Mantém-se suspensa a circulação na Linha de Sintra na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão; na Linha de Cascais na via ascendente entre Algés e Caxias; na Linha do Norte entre Alfarelos e Formoselha; na Linha do Douro entre Régua e Pocinho; na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira; e na Concordância de Xabregas entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.
Estas perturbações na circulação ferroviária resultam das condições meteorológicas adversas das últimas semanas, em particular desde 28 de janeiro, devido à depressão Kristin, "com impacto na infraestrutura devido a inundações, à queda de árvores e detritos", realçou a IP.
De acordo com a empresa pública que gere as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, estas ocorrências estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas para a reposição das condições de segurança e regularidade do serviço.
Por isso, as equipas da IP encontram-se no terreno a desenvolver "todos os esforços" para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança.
Primeiro-ministro diz que ninguém vai ser esquecido ou ficar para trás
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegurou hoje que ninguém vai ficar esquecido neste período de maior emergência nem ficar "para trás" no dia seguinte, afirmando que todas as capacidades no terreno estão a ser aproveitadas.
"Quero dizer que ninguém está esquecido, ninguém vai ficar para trás. Estamos a aproveitar todas as capacidades que temos no terreno, desde as freguesias, desde os lugares das freguesias até à Administração Central, para podermos, em primeiro lugar, estar nesta altura, que é a altura máxima em que as pessoas precisam de ajuda, mas também para preparar o dia seguinte", garantiu.
O primeiro-ministro participou hoje numa reunião nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra, que contou com a presença do Presidente da República, a ministra do Ambiente, os secretários de Estado da Proteção Civil e Administração Local, vários autarcas e o presidente da APA.
A ocasião serviu ainda para fazer uma visita à Ponte do Açude, onde Luís Montenegro falou aos jornalistas, logo depois do Presidente da República.
"Nós sabemos que estamos com um nível de exigência individual e familiar também muito intenso. Há pessoas que se confrontam com a circunstância de não terem acesso às suas casas, de não terem a possibilidade de fazer a sua vida normal, levar os filhos às escolas, poderem ir trabalhar, tratar de outros membros da família e daquilo que é seu", referiu.
Luis Montenegro lamentou que algumas pessoas não tenham ainda visto reposto o fornecimento de energia elétrica nas suas casas e que ainda tenham algumas dificuldades de comunicação.
"Quero também deixar uma palavra de grande confiança naqueles que no terreno estão a protagonizar todas as operações tendentes a salvaguardar a vida das pessoas, bens das pessoas, nomeadamente os autarcas de município e de freguesia. Se há altura em que nós podemos também concluir que a nossa organização administrativa precisa desta rede, que no território as freguesias acrescentam, é esta", afirmou.
No seu entender, todas as entidades do Estado, forças e serviços de segurança, em particular a PSP e a GNR, "têm feito um trabalho inexcedível de contacto com as populações, para lhes explicar as medidas preventivas que é preciso tomar, para as sensibilizar e depois para as ajudar, nomeadamente a sair de casa".
"As entidades do setor social, da saúde, está tudo em prevenção máxima para não faltar nada dentro daquilo que é a gestão de uma situação que é uma situação, de alguma maneira, nunca 100% previsível, porque as coisas acontecem a um ritmo muito elevado", evidenciou.
Pampilhosa da Serra alerta para risco de inundações provocadas pelo rio Unhais
A Câmara da Pampilhosa da Serra alertou esta tarde para a possibilidade de inundações em zonas historicamente mais vulneráveis do concelho devido à previsão de subida significativa do caudal do rio Unhais nas próximas horas.
Em comunicado, aquela autarquia do interior do distrito de Coimbra salientou que o caudal daquele afluente do rio Zêzere vai aumentar devido à chuva intensa e persistente das últimas horas e à necessidade de descargas da Barragem de Santa Luzia.
O aumento do caudal representa, segundo o município, especial risco para as habitações e espaços comerciais situados junto ao rio na vila de Pampilhosa da Serra, aldeias localizadas nas margens e áreas ribeirinhas e zonas tradicionalmente inundáveis.
"Perante este cenário, apelamos à máxima responsabilidade e colaboração de toda a população, recomendando que evite o estacionamento de viaturas em zonas com maior probabilidade de inundação e retire preventivamente animais, equipamentos, veículos e outros bens das áreas suscetíveis de serem afetadas, transferindo-os para locais seguros".
A autarquia recomendou ainda para que não se atravesse zonas inundadas, a pé ou de viatura.
PS considera lamentável e invulgar saída da ministra em plena crise com tempestades
O líder parlamentar do PS considerou hoje lamentável que a demissão da ministra da Administração Interna tenha ocorrido quando o país enfrenta uma situação difícil na sequência de tempestades e quando o Governo tem de assumir responsabilidades.
Esta posição sobre a demissão de Maria Lúcia Amaral das funções de ministra da Administração Interna - pasta que será transitoriamente assumida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro -- foi assumida por Eurico Brilhante Dias, no parlamento, em declarações aos jornalistas.
"Vivemos momentos estranhos. No meio de uma situação de crise, temos a demissão de um titular do Governo, que tem a Proteção Civil", apontou o líder da bancada socialista.
Segundo Eurico Brilhante Dias, haverá tempo para fazer a avaliação política do desempenho da ex-ministra da Administração Interna e das escolhas feitas por Luís Montenegro para essa pasta governativa.
Mas, "no meio desta grande borrasca, ou desta sucessão de tempestades", o presidente da bancada socialista classifica como incompreensível "que um membro de um órgão de soberania saia de funções quando aquilo que se pede aos membros dos órgãos de soberania e, em particular ao Governo, é que assumam as suas responsabilidades e enfrentem coletivamente este momento difícil".
Eurico Brilhante Dias procurou, depois, fazer um contraste entre a atual situação e a forma como o segundo Governo liderado por António Costa reagiu à pandemia da covid-19 - uma conjuntura marcada por um quadro de "grande adversidade".
"Era então o momento de mostrarmos que liderávamos este país e que os portugueses podiam contar connosco. Agora, é lamentável que isto tenha acontecido no meio desta emergência", insistiu.
Eurico Brilhante Dias salientou a seguir a tese de que, "no meio de uma forte tempestade e na situação de emergência que se vive, um responsável político deve ficar até ao fim e deve executar as tarefas que lhe foram confiadas".
"Sair na circunstância que vivemos, na terça-feira à noite, acho que é a primeira vez que vejo um membro do Governo sair no meio de uma situação tão difícil", acrescentou.
Pessoas e veículos de Porto Brandão, Almada, serão retirados de barco para a Trafaria
A Transtejo vai ajudar por via fluvial à retirada de pessoas e veículos de Porto Brandão, localidade no concelho de Almada que está a ser evacuada devido ao deslizamento de terra, disse à Lusa fonte da empresa.
Segundo a mesma fonte, esta operação será feita com o ferry da empresa que fará o transporte das pessoas e veículos para a Trafaria.
A localidade de Porto Brandão começou hoje a ser evacuada devido ao risco de deslizamento de terras nas arribas, disse à Lusa a presidente da autarquia.
"Neste momento, o que está em curso é, de facto, um processo de evacuação de Porto Brandão, porque aí é que se teme uma derrocada maior que pode cortar os acessos" à localidade, explicou Inês de Medeiros.
A autarca disse que a operação está em curso, pelo que não sabe ainda o número exato de pessoas que terão de sair da zona.
"Já muitas pessoas têm saído nos últimos 10 dias, porque temos vindo a monitorizar a situação. A chuva não para e aquilo tem vindo a agravar-se", disse.
Associação Empresarial da Região de Leiria pergunta onde estavam entidades reguladoras
O presidente da Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria (NERLEI CCI) questionou hoje onde estavam as entidades reguladoras dos setores energético e comunicações quando a depressão Kristin fez colapsar infraestruturas críticas.
"Não é aceitável que infraestruturas tão críticas falhem como falharam. A E-Redes e várias operadoras de comunicações não responderam à altura da responsabilidade que têm perante os cidadãos e empresas", afirmou Luís Febra numa sessão de apresentação e esclarecimento das medidas de apoio às empresas afetadas pelo mau tempo, na sede da associação, em Leiria.
Sublinhando que "empresas paradas significam salários em risco, exportações comprometidas e confiança abalada", Luís Febra declarou ser "legítimo perguntar onde estavam as entidades reguladoras".
"Não é o papel delas proteger o interesse público?", perguntou, respondendo que "não existem para assistir, passivamente, às falhas que fragilizam" o tecido económico.
O empresário considerou que, 15 dias após a depressão Kristin ter atingido a região de Leiria, o momento é de urgência.
"O tempo é hoje o nosso maior inimigo. Cada dia que passa representa perda de mercado e mercado perdido é, rapidamente, substituído por concorrentes internacionais", observou, notando que as empresas exportadoras "não concorrem apenas com o vizinho do lado, competem com o mundo".
Nesse sentido, Luís Febra salientou que "se os recursos não chegarem com rapidez, o impacto será real nas exportações e poderá traduzir-se em muito desemprego".
"E nós isso não vamos permitir", afiançou, garantindo também que a NERLEI CCI e outras associações regionais estão "totalmente disponíveis, interessadas e comprometidas para trabalhar com a Estrutura de Missão [para a Recuperação das Zonas Afetadas pela depressão Kristin] e com todas as entidades públicas" na estruturação e facilitação dos apoios às empresas.
De acordo com o empresário, a função das associações é "alinhar recursos com as necessidades reais" ou, por outras palavras, "simplificar, acelerar e resolver".
"Propomos, por isso, que o apoio às empresas, seja centrado na Estrutura de Missão, que funcione como uma porta única de acesso simples e objetivo, um ponto de contacto claro, eficaz e orientado para soluções", defendeu Luís Febra.
O dirigente alertou que "as empresas não podem andar perdidas entre plataformas, formulários e interpretações divergentes", mas precisam de clareza, rapidez e confiança.
Já no que se refere às Agendas Mobilizadoras, salientou que não se pode "permitir que resultados estratégicos para o país fiquem comprometidos porque uma empresa afetada por esta tempestade não consegue cumprir os prazos ou os investimentos".
"Isso exigirá flexibilidade e inteligência institucional", pediu.
Reconhecendo o esforço coletivo para a reconstrução, o presidente da NERLEI CCI, com cerca de mil associados, asseverou que a região de Leiria "tem uma enorme capacidade de resiliência", mas "a resiliência precisa de organização, liderança e ação".
As Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial são investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. São projetos em parceria entre empresas, universidades, centros tecnológicos e entidades públicas.
André Ventura apela à "reformulação profunda" dos serviços de apoio do Estado
Marcelo afirma que será feito tudo para atenuar efeitos da subida das águas do Mondego
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu hoje que vai ser feito tudo o que é necessário e se pode fazer para atenuar os efeitos da subida da água no Rio Mondego, que "está no limiar".
O Presidente da República participou hoje numa reunião nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra, que contou com a presença do primeiro-ministro, a ministra do Ambiente, os secretários de Estado da Proteção Civil e Administração Local, vários autarcas e o presidente da APA.
A ocasião serviu ainda para fazer uma visita à Ponte do Açude, onde Marcelo Rebelo de Sousa constatou a subida do Rio Mondego.
"Estamos no limiar, vai melhorar um pouco, há uma aberta amanhã [quinta-feira] e piora no dia seguinte", afirmou.
De acordo com o Presidente da República, é nesse limiar que a situação está a ser gerida.
"É isso que está a ser feito pela APA, é isso que está a ser feito na gestão das barragens, é isso que está a ser feito na gestão com a Espanha", sustentou.
Aos jornalistas reiterou que o que é possível fazer em conjunto - a APA, os presidentes de Câmara, as instituições sociais - está a ser feito com o Estado.
"Está a ser feito numa situação em que estamos mesmo ali no limite. Nós estávamos ali a discutir a situação e enquanto discutimos subiu o nível: estávamos num determinado número e subiu no espaço de uma hora", apontou.
Montenegro promete falar "oportunamente" sobre demissão da ministra
"Prevenção máxima". Terminou a reunião entre Governo e autarquias em Coimbra
Também o primeiro-ministro assegurou que "está tudo em prevenção máxima".
"Estamos com um nível de exigência (...) muito elevado", disse Luís Montenegro.
Primeiro-ministro cancela ida a Bruxelas devido a situação de calamidade e risco de cheias
"A situação é muito dramática". Famílias e empresas de Leiria com muitas dificuldades por causa das tempestades
Duas semanas após a passagem da tempestade Kristin que assolou Leiria, o programa da Antena 1, Consulta Pública, foi ao terreno perceber como estão as pessoas e o que lhes falta, quando ainda se fazem sentir os efeitos do mau tempo.
A vice-presidente da Câmara Municipal de Leiria subscreve os receios dos empresários, até porque, defende, se as medidas de apoio anunciadas pelo Governo não forem colocadas em prática “corremos riscos em termos de coesão social”.
Anabela Graça destaca, no entanto, a situação das famílias afetadas pela intempérie. “Ninguém aguenta duas semanas sem luz. Isto é terrível para as famílias. Tem um efeito psicológico brutal nas pessoas”. E conclui: “muitas famílias vivem sem dignidade”.
As famílias são também a preocupação de Nélson Costa. O diretor de Serviços da Cáritas Diocesana de Leiria alerta para o facto de “as vidas das pessoas ficaram em suspenso e tudo isto tem um impacto psicológico nas famílias, nas crianças, nos jovens”.
Entrevistado no Consulta Pública, José Ferrari Careto, o presidente da E-Redes, garantiu que "partilhamos a preocupação de todos com o facto de haver instalações sem energia. Estamos a fazer tudo o que é possível para fazer um restabelecimento muito rápido".
Marco Martins, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, destaca que "podia ter sido feito algo muito diferente na antecipação”. E dá um exemplo: "os cabos elétricos deviam sem subterrâneos e não aéreos. Continuamos ainda hoje a ter essa situação problemática”.
Para Osvaldo Tavares, coordenador de operações da Cruz Vermelha Portuguesa, “a nossa cultura não é de prevenção”. E questiona “porque é que nas escolas não existe um programa de cultura de prevenção no âmbito da proteção civil?”
As alterações climáticas não são uma novidade. Têm sido estudadas por investigadores como Miguel Moreira. O engenheiro do Ambiente e investigador no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra revela que “sabíamos que este tipo de fenómenos, mais cedo ou mais tarde, iriam acontecer. Não sabíamos quando e com que intensidade”. E deixa dois avisos: “Sabemos que (estes fenómenos) vão voltar a acontecer e o país não está preparado”.
As construções ilegais são destacadas por Ricardo Duarte. O vice-presidente do Conselho Diretivo da Região Centro da Ordem dos Engenheiros afirma que “onde temos soluções menos robustas, sem acompanhamento técnico adequado e sem licenciamento... soluções clandestinas, foram as primeiras a serem afetadas e danificaram o que estava bem feito”.
Este é o momento em que a população de Leiria procura apoios e orientação para reconstruir o que a tempestade destruiu. A repórter Diana Craveiro esteve no gabinete Reerguer Leiria, criado pela Câmara Municipal de Leiria, onde encontrou Emília Pinheiro que ficou sem telhado, sem chaminé, sem painéis solares e agora precisa de ajuda para fazer face aos danos. O programa Consulta Pública é moderado por Frederico Moreno.
Bacia do Mondego está de novo em situação de risco
A barragem da Aguieira também tem vindo a subir a percentagem de água acumulada (cerca de 87%), tendo aumentado a libertação de água, nas últimas horas, para os 725 m3/s, quase o dobro do que se registava às 20h00 de terça-feira.
Por outro lado, ao início da tarde de hoje continuavam a subir os níveis nas pontes da Conraria e Cabouco, no rio Ceira, afluente do Mondego a montante de Coimbra, ambas no nível de alerta (amarelo).
Na ponte do Cabouco, a cerca de cinco quilómetros (km) do ponto onde o Ceira desagua no Mondego, a altura de água atingia, à mesma hora, 3.95 metros, com um caudal de 203 metros cúbicos por segundo (m3/s).
Já na ponte da Conraria, localizada a pouco mais de um quilómetro da foz do Ceira, e onde este rio recebe água de um seu afluente, o Dueça, o nível hidrométrico atingia, às 13:15, um pouco mais de seis metros, para um caudal de cerca de 424 m3/s.
O valor de altura de água na Conraria continua hoje a subir e é superior à anterior altura máxima (5,22 metros registados em 1988), mas, ainda assim, ligeiramente inferior aos valores registados ao final da tarde de terça-feira.
Na noite de terça-feira, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou para "o risco claro" das margens do Mondego -- rio que corre num canal artificial no Baixo Mondego - poderem colapsar e provocarem uma situação de cheia generalizada e descontrolada, face às previsões de forte precipitação.
A situação no Baixo Mondego levou a uma operação de emergência que previa a retirada de cerca de 3.500 pessoas de zonas ribeirinhas dos municípios de Coimbra, Soure e Montemor-o-Velho.
A zona do Baixo Mondego tem, há mais de uma semana, mais de 6.000 hectares inundados nos campos agrícolas do vale central e da ribeira de Foja (margem direita), mas também junto aos afluentes Ega, Arunca e Pranto, na margem esquerda, com alturas de água que chegam aos 2,5 metros em alguns locais.
Associação comercial de Leiria diz que impacto é bastante significativo
Associação de viticultores reclama apoios imediatos para o Douro
Farmácia provisória deve abrir esta quarta-feira
Uma farmácia provisória deverá começar a funcionar hoje em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, depois de as duas existentes na cidade terem fechado devido aos danos provocados pelas cheias, revelou a presidente do município.
A autarca de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, explicou à agência Lusa que a farmácia provisória da Santa Casa da Misericórdia local vai funcionar num edifício localizado numa zona alta da cidade alentejana.
"É um local provisório, só para podermos dar resposta à população, porque as duas farmácias que tínhamos ficaram inundadas e as mais próximas ficam no Torrão", neste concelho, em Águas de Moura, no concelho de Palmela, ou em Grândola, disse.
Clarisse Campos salientou que tem sido o município, em articulação com o centro de saúde, a ir a estas farmácias "levantar os medicamentos com as receitas" e a entregar os fármacos aos utentes.
"A câmara municipal tem estado a fazer esse serviço praticamente para todas as pessoas, não só para aquelas que não se podem deslocar", frisou.
Assinalando que a abertura desta farmácia provisória "estava pendente no Infarmed", a autarca revelou ter pedido à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, durante a visita que esta efetuou a Alcácer do Sal, para que o processo fosse agilizado.
"É fundamental que haja uma certa normalidade também no acesso aos medicamentos", acrescentou.
Situadas na zona ribeirinha de Alcácer do Sal, as duas farmácias estão encerradas há cerca de uma semana, depois de terem ficado com danos na sequência das cheias que estão a assolar a cidade.
Esta manhã, a Avenida dos Aviadores, em Alcácer do Sal, voltou a ficar inundada devido à subida do caudal do rio Sado.
Clarisse Campos explicou que o caudal do rio subiu porque "o período de maré cheia, que atingiu o pico às 11:30, coincidiu com as descargas das barragens" devido à chuva.
Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
PCP quer "lay-off" a 100% e aumento de apoios para quem perdeu rendimentos
O PCP propôs hoje um regime de `lay-off` que assegure pagamento de 100% dos salários dos trabalhadores atingidos pelo mau tempo e o aumento para 1,5 IAS do apoio para quem perdeu rendimentos.
As propostas constam de um pacote de medidas do PCP para responder às consequências das tempestades em Portugal continental apresentadas hoje, na Assembleia da República, por Paula Santos, líder parlamentar da bancada comunista.
A deputada do PCP assumiu como prioritário, nesta altura, proteger os salários dos trabalhadores através de um regime de `lay-off` a 100% como "já foi adotado noutros momento de emergência do país", mas sem especificar um teto concreto para os rendimentos abrangidos por este apoio.
O Governo tinha comunicado que aos trabalhadores abrangidos pelo `lay-off` simplificado, na sequência dos impactos da depressão Kristin, seria garantido 100% do vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional, isto é, até 2.760 euros. Porém, de acordo com o que foi noticiado pelo Jornal de Negócios e a TSF, o diploma publicado em Diário da República pelo executivo prevê cortes salariais acima dos 920 euros.
O PCP quer também um aumento para 1,5 IAS (Indexante dos Apoios Sociais), correspondentes a cerca de 805 euros, dos apoios a quem perdeu rendimentos devido às tempestades.
O partido propõe um aumento de 100% no subsídio diário dos bombeiros envolvidos nas operações de socorro e quer que o apoio para a reconstrução de habitações seja aumentado para 20 mil euros, superior ao apoio de até 10 mil euros por habitação anunciado pelo Governo.
Para a agricultura e florestas, o PCP propõe um reforço de verbas de 80 milhões de euros. O partido quer também ver garantida a recuperação a 100% de todo o edificado de equipamentos públicos que ficaram danificados devido às últimas semanas de mau tempo.
"É necessário também o combate à especulação, vemos a necessidade neste momento, por exemplo, em particular de materiais de construção civil para a reparação quer das habitações quer dos edifícios públicos e é preciso haver aqui uma intervenção firme por parte do Governo", pediu Paula Santos.
Questionada sobre o custo deste conjunto de medidas, a líder parlamentar afirmou que os 2,5 mil milhões de gastos previstos pelo Governo são insuficientes para responder à dimensão dos impactos e pediu a mobilização de fundos comunitários, porém não detalhou valores concretos.
Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal. As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Derrocadas e aluimentos em várias regiões do país
A chuva continua a provocar derrocadas e aluimentos em várias regiões do país. Em Ponte da Barca, 23 pessoas continuam sem poder regressar a casa.
Pessoas retiradas de casa ficam retidas pelo menos até quinta-feira
As pessoas que foram sendo retiradas desde a noite de terça-feira de zonas de risco de cheia no concelho de Coimbra estarão impossibilitadas de regressar a casa pelo menos até quinta-feira, afirmou fonte da Proteção Civil regional.
"Vão ter que estar fora [de casa] forçosamente, por uma questão de segurança. Só quando houver segurança é que poderão voltar. E nós ainda temos indicação de picos para amanhã [quinta-feira]", disse à agência Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares.
Segundo o responsável, o processo de retirada de pessoas de zonas de risco no concelho de Coimbra ainda "está em curso". Durante a noite, houve sobretudo uma preocupação em retirar as pessoas "com pouca mobilidade".
"Agora, as restantes pessoas é mais fácil retirar e vão saindo aos poucos, e os avisos estão a ser feitos", esclareceu Carlos Luís Tavares, referindo que a Proteção Civil, em conjunto com o município, tem gerido esse processo.
Os locais de acolhimento de Coimbra previamente definidos receberam 160 pessoas durante a noite, que tinham sido retiradas de zonas de risco, revelou hoje fonte do município.
Às 04:30 de hoje, a escola de Taveiro tinha recebido 22 pessoas, a escola Inês de Castro 43 e o pavilhão Mário Mexia 95 idosos, disse à agência Lusa fonte oficial da Câmara de Coimbra.
Face ao risco de as margens do Mondego colapsarem, a Câmara de Coimbra decidiu na noite de terça-feira avançar com uma retirada preventiva em várias zonas do concelho, que abrange entre 2.800 a 3.000 pessoas, afirmou, na altura, a presidente do município, Ana Abrunhosa.
O risco de inundações numa parte do concelho levou ao encerramento hoje de todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila, assim como o Portugal dos Pequenitos.
Segundo Ana Abrunhosa, seriam retiradas pessoas de localidades da zona ribeirinha de Torres do Mondego e Ceira (zona de concentração: Casa do Povo de Ceira), da zona de São Martinho do Bispo (Escola Inês de Castro) e Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila (Escola de Taveiro).
Carneiro propõe a Montenegro comando operacional com coordenação política
Em visita a Arruda dos Vinhos, O secretário-geral do PS propôs ao primeiro-ministro a ativação de um comando operacional que permita uma resposta integrada do Governo aos efeitos do mau tempo, propugnando um "comando político forte e eficaz" em permanência.
"Eu quero fazer uma proposta construtiva mais uma vez ao primeiro-ministro, e a proposta construtiva é para que ative um comando operacional para garantir uma interlocução única na resposta integrada que o Governo deve dar ao conjunto destas catástrofes que se abateram sobre os territórios", afirmoou José Luís Carneiro.
O líder do PS e antigo ministro da Administração Interna defendeu a "ativação de um comando operacional com um comando político forte e eficaz" e "equipas multidisciplinares que acompanhem ao minuto, à hora, o que está a passar em todo o país".
"É absolutamente decisivo e é, do meu ponto de vista, condição essencial para responder às pessoas", insistiu, para depois apelar ao prolongamento da situação de calamidade "pelo menos por três meses".
Diques do Mondego em risco de colapsar
Os diques do rio Mondego podem mesmo colapsar. Há ordem para serem retiradas de casa três mil pessoas. A presidente da câmara de Coimbra deixa o alerta: se houver rebentamento é como uma bomba.
Margens do Mondego em alerta levam à retirada de moradores
Em Coimbra, a noite foi de sobressalto para quem vive junto ao Mondego. Três lares de idosos evacuados e a polícia andou de porta em porta para que os moradores saíssem das zonas de maior risco.
Foto: Paulo Novais - Lusa
Arribas em Porto Brandão e Costa de Caparica em risco derrocada
Evacuação de emergência em Porto Brandão. A decisão é da câmara municipal de Almada e por causa do risco de derrocada nas arribas. Na Costa de Caparica, somam-se 31 desalojados.
Câmara já gastou 12 milhões de euros em limpeza e recuperação
O Município de Leiria já gastou 12 milhões de euros (ME) em trabalhos de limpeza e recuperação na sequência da depressão Kristin que, há 15 dias, atingiu o concelho, anunciou hoje o presidente, Gonçalo Lopes.
"A Câmara de Leiria gastou em 15 dias de guerra 12 milhões de euros", afirmou Gonçalo Lopes, numa sessão de apresentação e esclarecimento das medidas de apoio às empresas afetadas pelo mau tempo, em Leiria.
O montante, que a autarquia espera possa ser coberta por seguros e medidas de apoio, diz respeito a combustível, geradores, remoção de lixo no espaço público, reparação e mobiliário para escolas, material de comunicação, casas prefabricadas ou equipamentos.
Na sessão, Gonçalo Lopes afirmou que, no dia 28 de janeiro, quando a depressão Kristin atingiu o concelho, "começou uma guerra", para salientar que o ambiente em Leiria é de guerra depois de o inimigo ter, "em poucos minutos", destruído "anos de construção coletiva".
E a resposta tem de ser coletiva, sustentou o autarca.
"Temos de estar todos juntos para voltar a reerguer uma região e torná-la outra vez líder" na economia ou no bem-estar e, dirigindo-se aos empresários, "mesmo com muito do património destruído, muitos sem comunicação e sem eletricidade", considerou que a presença daqueles é "sinal de que não querem baixar os braços".
Na sessão na qual apresentou, com recurso a imagens aéreas, "o antes e o depois" de vários espaços do concelho, incluindo zonas industriais, o presidente da Câmara observou que esta guerra foi democrática, pois atingiu pequenas, médias e grandes empresas, ou o rico ou o pobre.
Referindo-se à depressão Kristin como o inimigo que atacou "aquilo que é fundamental numa sociedade", a eletricidade, afetando, por essa via, a distribuição de água e as comunicações, o autarca defendeu a necessidade de "olhar para o estado em que ficou" a região e definir uma "estratégia de recuperação".
No caso de Leiria, explicou que a autarquia juntou à fase humanitária a fase de reconstrução e alertou para o estado da indústria.
"Se há setor que está afetado é a indústria e não é a indústria da nossa região, é a indústria de Portugal, porque nós fazemos parte das cadeias de fornecimento. E, portanto, ou de facto há rapidamente um apoio concreto para levantarem as nossas fábricas ou vamos ter desemprego e vamos ter um retrocesso na nossa economia muito grave nos próximos tempos", avisou.
Quinze pessoas morreram em Portugal, seis das quais no concelho de Leiria, desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Avenida em Alcácer do Sal novamente inundada
A Avenida dos Aviadores, em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, voltou hoje de manhã a ficar inundada, devido à subida do caudal do rio Sado, revelou a presidente da câmara municipal.
Em declarações à agência Lusa, Clarisse Campos explicou que o caudal do rio subiu porque "o período de maré cheia, que atingiu o pico às 11:30, coincidiu com as descargas das barragens", devido à chuva.
"As barragens estão a descarregar e, com esta coincidência, elevou-se o nível e voltámos a ter água na zona mais baixa, que inunda em primeiro lugar, a Avenida dos Aviadores", realçou.
Segundo a presidente do município, com a subida do nível da água, as povoações de Santa Catarina e Casebres e a Barrozinha, uma zona periférica da cidade de Alcácer do Sal, voltaram a ficar isoladas.
"Mas esperamos que, quer nos Casebres, quer na Barrozinha, consigamos passar até ao final do dia", adiantou.
Clarisse Campos previu que, até haver um período mais prolongado sem chuva e em que as barragens possam ganhar espaço para armazenar água, sempre que a maré cheia coincidir com as descargas a zona mais baixa da cidade vá inundar.
Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Empresários de Região de Coimbra exigem medidas ajustadas
O NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra exigiu hoje respostas claras e medidas ajustadas à dimensão da emergência económica da região, após a passagem da depressão Kristin e das tempestades que se seguiram.
"As medidas atualmente enquadradas em programas disponíveis, como o PEPAC (Plano Estratégico da Política Agrícola Comum) e outros instrumentos de apoio disponibilizados, continuam a exigir procedimentos idênticos aos de uma candidatura regular, desfasados da urgência real que as empresas enfrentam", denunciou aquela estrutura, em comunicado.
A NERC entende que "estes mecanismos [medidas de apoio] devem ser adaptados à excecionalidade do momento, com processos simplificados, avaliação contínua e prioritária à medida da entrada dos pedidos e, sobretudo, com critérios que considerem a urgência de sobrevivência das atividades económicas".
Para a associação, a manutenção de procedimentos administrativos convencionais, sem adaptação à gravidade da situação, "poderá provocar um ciclo de falências em cadeia e um aumento significativo do desemprego, com efeitos diretos nos ciclos económicos e produtivos das empresas da região".
A Associação Empresarial da Região de Coimbra salientou que são inúmeras as atividades económicas afetadas, com impactos severos, que vão desde o comércio à indústria, passando pelos serviços, turismo e agricultura.
"As dificuldades resultam não apenas da interrupção direta da atividade, mas também de infraestruturas danificadas, acessos cortados e da consequente paragem económica, originando elevados prejuízos por lucros cessantes", lê-se no comunicado.
A nota alerta para que, sem uma intervenção célere do Governo, da Estrutura de Missão da Reconstrução da Região Centro, do IAPMEI e das entidades regionais (CCDRC e CIM), ajustada à realidade do terreno, estas empresas poderão não resistir ao período necessário para reposição da normalidade.
Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Presidente e primeiro-ministro acompanham resposta
Reposição de antenas do SIRESP destruídas custa seis milhões de euros
A reposição de antenas da rede de comunicação de emergência SIRESP destruídas pela passagem da depressão Kristin vai ter um custo de "cerca de seis milhões de euros", informou hoje o ministro da Presidência.
Em audição hoje de manhã na Comissão parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, António Leitão Amaro admitiu que existiu uma falha do SIRESP aquando da tempestade Kristin.
O ministro salientou que, ao contrário de ocasiões como o apagão, a falha deveu-se à "destruição física de antenas SIRESP", cuja reposição custa "cerca de seis milhões de euros".
O governante acrescentou que o investimento foi já aprovado pelo executivo.