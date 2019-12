Morre-se menos em Portugal por causas evitáveis e tratáveis que na UE

Em, contra os 93 da média europeia.Segundo o relatório sobre a Situação da Saúde na União Europeia,. A Lituânia, a Letónia e a Hungria ocupam os últimos lugares, com mais do dobro de mortes evitáveis do que a média dos países analisados. O relatório vai ser apresentado sexta-feira em Lisboa., de prevenção no cancro do pulmão, acidentes, doenças cardíacas isquémicas, AVC ou consumo de álcool.O documento sobre a Situação da Saúde na União Europeia destaca também o tratamento de outros tumores.Em relação aos, o relatório destaca menos de um terço de investimento nos serviços de saúde do que a média da União Europeia,

O documente refere que Portugal gasta quase metade do valor que a média europeia na prevenção, apenas 1,8 por cento do total das despesas em saúde, cerca de 36 euros por pessoa, face aos 3,2 da média europeia.

Em relação às despesas de saúde não reembolsadas, Portugal, com 27,5 por cento, está acima da média da União Europeia é de 15,8 por cento.e é atualmente relativamente baixo em comparação com a média da União Europeia.Já adesde 2000, chegando aos 81,6 anos em 2017, ligeiramente acima da média europeia.Em relação à, com taxas de imunização em crianças contra a difteria, o tétano, a tosse convulsa e sarampo bastante acima da média europeia.