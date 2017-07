Morreu Américo Amorim, o homem mais rico de Portugal

RTP 13 Jul, 2017, 15:25 / atualizado em 13 Jul, 2017, 15:44 | País

Américo Amorim nasceu em 1934, em Mozelos, no concelho de Santa Maria da Feira. Frequentemente foi apresentado como o “rei da cortiça”, negócio que corria na família desde o século XIX e que contribuiu fortemente para a fortuna que criou.



O empresário tornou-se o homem mais rico de Portugal, segundo a revista Forbes, em 2010. Foi nesse ano que, com uma fortuna avaliada em quatro mil milhões de euros, Amorim ultrapassou Belmiro de Azevedo.



Apesar da fortuna, Américo Amorim tentou seguir uma vida discreta. Nos arquivos da RTP são poucas as entrevistas de fundo. Raramente falou da família, apesar de ter confessado ser necessário “uma mulher muito generosa e bom ambiente em casa para poder aceitar esta limitação de tempo que tenho para a família”.



Questionado em 1989 sobre se se considerava “um homem de sucesso, um homem com dinheiro” e “um homem com poder”, Amorim disse não saber responder. “Sei apenas que gosto do meu trabalho”, afirmou.



Amorim garantia não ter interesse pela política, área que nunca o entusiasmou. “Do que eu gosto é da economia, da indústria”, respondeu à RTP.



