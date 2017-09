Morreu D. Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal

Lusa24 Set, 2017, 15:31 / atualizado em 24 Set, 2017, 16:30 | País

Manuel Martins chegou a ser conhecido por "bispo vermelho" durante a crise dos anos 80, pelas denúncias que fez de situações de pobreza e de fome na região.



Nascido em 20 de janeiro de 1927, em Leça do Bailio, Matosinhos, Manuel da Silva Martins estudou no seminário do Porto e, mais tarde, na Universidade Gregoriana, em Roma.



Foi pároco de Cedofeita, nos nove anos de exílio do bispo do Porto António Ferreira Gomes (1960-1969), durante o Estado Novo, e foi vigário geral após o regresso do prelado.



Em 1975, um ano após o 25 de Abril de 1974, foi o ano da nomeação de Manuel Martins para bispo da diocese de Setúbal, de onde só saiu 23 anos depois, em 1998.



Foi presidente da comissão episcopal da Ação Social e Caritativa e da Comissão Episcopal das Migrações e Turismo, e da secção portuguesa da Pax Christi.

"Referência da consciência social"

Em reação à notícia da morte de D. Manuel Martins, o primeiro-ministro António Costa considerou que a melhor homenagem possível ao bispo emérito seria a "erradicação da pobreza".



"É com tristeza que recebo a notícia do falecimento de D. Manuel Martins, grande referência da consciência social", reagiu no Twitter."A melhor homenagem à sua memória é a ação pela erradicação da pobreza", completou o primeiro-ministro.