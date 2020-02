Morreu o doente de hepatite C que pediu ao Governo que não "o deixasse morrer"

Morreu José Carlos Saldanha, o doente que interrompeu uma comissão parlamentar para pedir tratamento para a hepatice C. Tinha 55 anos e estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde faleceu vítima de uma infeção generalizada que nada teve ver com Hepatite, doença do qual estava curado há quase cinco anos.