Morreu o jornalista e vice-presidente da ERC Mário Mesquita

Mário Mesquita, nascido nos Açores, fora uma presença regular nas colunas do, mais tarde diretor-adjunto e diretor do. Licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lovaina, trabalhou ainda no jornal

Natural de Ponta Delgada, Mário Mesquita esteve ligado à oposição democrática desde a juventude, apoiando a CDE dos Açores em 1969 e 1973.



. Na primeira legislatura, voltou a ser eleito deputado pelos socialistas, dos quais se afastou em 1978.

Em 1981, recebeu o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique das mãos do então presidente da República, general Ramalho Eanes.