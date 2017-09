Morreu o nosso António Cardoso

Alexandre Brito - RTP18 Set, 2017, 09:39 / atualizado em 18 Set, 2017, 09:45 | País

Na RTP recordamos o António Cardoso com carinho e admiração. Para além da extraordinária pessoa que era, companheiro, amigo, o António foi sempre um enorme profissional de entrega total à RTP.



Desde 2001 na Rádio e Televisão de Portugal, o António Cardoso era responsável pelo desenvolvimento dos vários projetos que a RTP teve e tem no mundo digital.



Não é possível falar em rtp.pt sem falar do António Cardoso. Foi ele, com a sua equipa, com a nossa equipa, que ao longo dos últimos 16 anos criou as páginas de internet sobre as quais, aqui na redação, trabalhamos todos os dias.



Era com ele também que contávamos para a criação dos melhores trabalhos, desde especiais multimédia na altura do 11 de setembro, até às complexas operações das noites eleitorais.



O António esteve sempre lá. Nunca nos falhou. Nunca falhou à RTP.



Acima de tudo, aqui na redação, recordamos o António Cardoso com enorme amizade.