Morte de Ihor Homeniuk. Sentença é conhecida esta segunda-feira

Foto: António Cotrim - Lusa

A decisão do coletivo de juízes sobre o caso da morte de Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa vai ser conhecida esta segunda-feira. Catorze meses depois da morte do cidadão ucraniano, chega ao fim o julgamento dos três inspetores do SEF.