Morte de turista em Cascais. Suspeito de homicídio fica em prisão preventiva

O homem foi ouvido na quinta-feira no Tribunal de Cascais e as medidas de coação foram conhecidas esta sexta-feira.





A vitima mortal tinha 35 anos e estava com outro turista norte-americano, que sofreu ferimentos graves. Ambos foram esfaqueados na sequência de uma altercação à saída de um bar.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adiantou que recolheu provas testemunhais, documentais e periciais que sustentam a detenção do agressor e que estarão agora na origem da aplicação da medida de coação mais grave.





Adiantou também que a altercação se gerou "por motivos aparentemente fúteis entre o agressor e as duas vítimas, inicialmente apenas de forma verbal e depois com agressões físicas".





O arguido usou então "uma arma branca que mantinha guardada no interior do veículo automóvel que utilizava, para atingir com gravidade as duas vítimas".





A vítima mortal morreu no local e o cidadão que sofreu ferimentos graves foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanece internado "em estado grave, mas estável".