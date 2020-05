Morte de Valentina. Pai e madrasta aguardam interrogatório judicial

. Após o interrogatório judicial, serão determinadas as medidas de coação. A gravidade dos crimes pelos quais estão indiciados deverá dar lugar a prisão preventiva.

Há cerca de dois anos, Valentina esteve também desaparecida por querer ir ter com a mãe.



A criança tinha nove anos., no concelho de Peniche.O desaparecimento foi reportado pelo próprio pai na manhã da passada quinta-feira. Ao cabo de três dias de buscas, que envolveram 600 pessoas, a polícia de investigação criminal acabou por encontrar a criança sem vida.Em conferência de imprensa, no domingo,

Reconstituição



Os inspetores levaram a cabo diligências adicionais com o intuito de reunirem provas de que o crime foi concretizado pelo pai e pela madrasta da criança durante o dia de quarta-feira.Na conferência de imprensa, o coordenador do Departamento de Investigação Criminal da Judiciária de Leiria, Fernando Jordão, adiantou que o corpo da criança terá sido levado para uma zona de mato na Serra D'El Rei, em Peniche, distrito de Leiria, onde foi tapado com arbustos.O coordenador da PJ de Leiria adiantou ainda, sem mais detalhes, que a morte terá ocorrido “por questões internas do funcionamento da família”.

c/ Lusa