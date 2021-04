Morte no SEF. MP deixa cair acusação de homicídio qualificado

Estão a decorrer as alegações finais do julgamento dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acusados da morte do cidadão ucraniano no Aeroporto de Lisboa. Ministério Público pede agora penas de prisão entre 8 e 16 anos para os inspetores do SEF por ofensa à integridade física agravada.