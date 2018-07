Motards. Judiciária desencadeia operação contra Hells Angels

RTP11 Jul, 2018, 09:17 / atualizado em 11 Jul, 2018, 11:30 | País

Um dos alegados crimes é uma tentativa de homicídio no Prior Velho, em Loures. Mas as suspeitas incluem associação criminosa e ofensas graves à integridade física.

Os detidos serão levados para as instalações da Polícia Judiciária em Lisboa.

Em março, recorda a agência Lusa, uma rixa no interior de um restaurante do Prior Velho entre membros dos Hells Angels e de outro grupo de motociclistas, os Red & Gold, deixou seis pessoas feridas.



O grupo rival dos Hells Angels não é alvo de buscas ou mandados de detenção.



Em comunicado, a PJ avança que, através da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e numa investigação titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), desencadeou esta megaoperação, que se insere "no âmbito de vários inquéritos em que se visa investigar as atividades ilícitas desenvolvidas em território nacional pela organização Hells Angels Motorcycle Club (HAMC)".



A PJ deteve dezenas de pessoas suspeitas de integrarem esta estrutura criminosa, "constituída por indivíduos extremamente perigosos, com vastos antecedentes criminais e larga experiência na área da criminalidade violenta e organizada", refere o comunicado. "Os detidos irão ser presentes a partir de amanhã [quinta-feira] a primeiro interrogatório judicial para a aplicação da medida de coação tida por conveniente".



Ao início da manhã havia diligências em marcha no Porto, em Aveiro, Lisboa, Almada, Setúbal e Faro, onde estavam também a ser cumpridos mandados de busca. Esta operação em larga escala, considerada de elevado risco, mobilizou centenas de inspetores da polícia de investigação criminal.



A RTP apurou que parte dos mandados visa estrangeiros a residir em Portugal, designadamente em Lisboa e Faro. O que poderá impedir a detenção de alguns dos suspeitos, por estarem eventualmente ausentes do país.

“Criminalidade especialmente violenta”

Em comunicado entretanto remetido às redações, o Ministério Público confirma o lançamento da operação - “na sequência de uma complexa investigação” - tendo por objetivo “o desmantelamento de uma associação criminosa”.



“A operação insere-se no âmbito de vários inquéritos em que se investigam as atividades ilícitas desenvolvidas em território nacional pela organização Hells Angels Motorcycle Club (HAMC)”, lê-se na mesma nota.



O Ministério Público explica que “decorrem diligências de execução de cerca de oitenta mandados de busca e dezenas de mandados de detenção de suspeitos de integrarem esta estrutura criminosa”.



“Nestas diligências participam cerca de 400 elementos da Polícia Judiciária”, indica ainda o texto.