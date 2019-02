Lusa

Uma iniciativa prevista a partir das 19h30 e que deve durar até à meia-noite, com explica Sónia Viegas deste movimento.



Sónia Viegas saúda a disponibilidade do Ministério para negociar com os enfermeiros, mas tem dúvidas quanto ao que a ministra terá para oferecer.





O primeiro-ministro António Costa esteve este sábado no congresso do Partido Socialista europeu, em Madrid, e promete negociar com os enfermeiros dentro das possibilidades do orçamento do país.