MP aponta a Sócrates gastos de 12 milhões de euros em apartamentos, viagens e obras de arte

O amigo era administrador do Grupo Lena, grupo envolvido em muitos negócios com o Estado, e era Carlos Santos Silva que, a partir de várias contas, incluindo em off-shores, pagava as despesas de Sócrates.



O Ministério Público aponta um elemento que solidifica a convicção de que o dinheiro não era na verdade de Silva, mas de Sócrates: o facto de Carlos Santos Silva ter pago as despesas de José Sócrates entre 2006 e 2015, num total de 12 milhões de euros.



Ou seja, Sócrates usaria o dinheiro como se fosse seu e o amigo comportava-se como se assim fosse de facto.