MP continua a pedir condenação por homicídio qualificado agravado na morte de Bruno Candé

Pede igualmente uma pena não inferior a 22 anos de prisão por homicídio e detenção de arma proibida e fala em premeditação e numa execução sumária da vítima.



Esta manhã decorreram as alegações finais no tribunal de Loures.



A defesa assume a condenação mas insiste que não está em causa a premeditação do crime, nem ódio racial.



O crime remonta a julho do ano passado.



Bruno Candé tinha 39 anos, três filhos e era ator. Foi baleado quatro vezes em plena rua em Moscavide.