MP deduziu acusação contra um ex-presidente e uma diretora do Lar do Comércio

O Ministério Público deduziu acusação contra um ex-presidente e uma diretora do Lar do Comércio, em Matosinhos. Num processo em que a própria instituição é também arguida, são acusados de 67 crimes de maus-tratos, 17 deles agravados por resultarem em morte.