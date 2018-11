MP pede prisão preventiva para Bruno de Carvalho e "Mustafá"

Bruno de Carvalho e Nuno Mendes mais conhecido como Mustafá passaram o dia no tribunal do Barreiro, mas apenas foram identificados pelo juiz de Instrução Criminal.



Tiveram de responder a quatro questões: Nome, Profissão, Morada e Filiação, cumprindo assim o prazo de 48 horas obrigatório por lei. Esta quarta feira regressam ao tribunal para o interrogatório.



A RTP sabe que Bruno de Carvalho quer prestar declarações perante o juiz de instrução criminal Carlos Delca.



Depois dos interrogatórios o Ministério Público vai promover as medidas de coação e pedir prisão preventiva para os dois arguidos.



As detenções e interrogatórios acontecem a pouco tempo de terminar o prazo para ser deduzida a acusação deste processo relacionado com a invasão a Alcochete.



O prazo termina na próxima quinta feira, dia 15. Mas a procuradora do processo, Cândida Vilar, já pediu ao juiz para decretar especial complexidade. Justificou que ainda há provas que não foram analisadas, como 40 telemóveis, e testemunhas que é preciso ouvir, como Jorge Jesus.



Segundo apurou a RTP, o juiz deverá aceitar o pedido, dando assim mais tempo para investigar, e os arguidos podem continuar mais seis meses em prisão preventiva.



O processo da invasão à Academia do Sporting a 15 de maio tem já 45 arguidos, 38 estão em prisão preventiva.



Resta saber qual a medida de coação a aplicar ao antigo presidente do Sporting e ao líder da claque Juventude Leonina.