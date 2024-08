Mpox. Detetados três novos casos da variante antiga em Portugal entre maio de julho

A Direção-Geral de Saúde reforça a importância da deteção precoce, do diagnóstico e da prevenção para reduzir as cadeias de transmissão.



A DGS recomenda ainda a vacinação preventiva da população com maior risco de infeção por Mpox.



No total, entre junho do ano passado e julho deste ano foram reportados 244 casos de varíola dos macacos em Portugal.