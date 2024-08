Mpox. Fabricante dinamarquês da vacina quer aprovação para adolescentes

”, indicou a Bavarian Nordic num comunicado.

Na quinta-feira, a Bavarian Nordic disse que estava pronta para produzir até 10 milhões de doses de vacinas até 2025. A empresa farmacêutica possui neste momento cerca de 500 mil doses armazenadas.

“A apresentação baseia-se nos resultados provisórios de um estudo clínico (NCT05740982), patrocinado pelos Institutos Nacionais de Alergia e Doenças Infeciosas (NIAID) dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH), em 315 adolescentes com 12-17 anos de idade e 211 adultos com 18 anos ou mais, demonstrando não inferioridade das respostas imunitárias, bem como um perfil de segurança semelhante, entre ambos os grupos etários após a vacinação com duas doses padrão da vacina MVA-BN”, lê-se no comunicado.

Na quarta-feira, a OMS declarou a doença uma emergência global de saúde, o seu nível de alerta mais elevado, com mais de 500 mortes confirmadas, apelando para ajuda internacional para travar a disseminação do vírus.

A farmacêutica dinamarquesa recorda que, nos Estados Unidos, durante a epidemia anterior de mpox (conhecida como a varíola dos macacos), em 2022, a agência norte-americana para a Alimentação e Medicamentos (FDA) autorizou a utilização de emergência da vacina para adolescentes.O forte ressurgimento da doença em África deve-se principalmente a uma nova estirpe, o clade 1b, mais transmissível e mais perigosa do que as anteriores.A epidemia circula em parte através de relações sexuais, mas o vírus também é transmitido através de contactos não sexuais, ameaçando igualmente as crianças nas quais a doença parece mais perigosa.

China reforça controlo nas fronteiras





Esta sexta-feira, Pequim reforçou as medidas de vigilância nas fronteiras para evitar a propagação do vírus monkeypox, obrigando todos os aviões e navios provenientes de zonas afetadas pela doença a cumprir medidas sanitárias.

As autoridades chinesas estabeleceram protocolos de rastreio para os viajantes provenientes de regiões com surtos ativos da doença.

Os novos controlos centram-se na deteção de sintomas como febre, dores de cabeça e erupções cutâneas nos viajantes.Vão ser ainda efetuados controlos sanitários minuciosos aos veículos, contentores e mercadorias provenientes das zonas afetadas.A decisão surgiu devido à crescente preocupação mundial com o aumento do número de casos de Mpox, especialmente em África, onde foram registados milhares de infeções e centenas de mortes.

Primeiro caso fora de África





O primeiro caso fora de África no atual surto de mpox foi detetado quinta-feira na Suécia, na região de Estocolmo, anunciou o ministro dos Assuntos Sociais sueco, e trata-se de uma pessoa que esteve na zona africana mais afetada.

“É claro que é algo que levamos a sério”, afirmou Jakob Forssmed, em conferência de imprensa, segundo a agência noticiosa sueca TT.A diretora-geral interina da Agência de Saúde Pública, Olívia Wigzell, assegurou que a pessoa infetada com o vírus “recebeu tratamento e regras de comportamento (a seguir) de acordo com as recomendações atuais”, acrescentando que o registo deste caso não aumenta o risco para a população sueca nem requer medidas adicionais de controlo.. A pessoa afetada também foi infetada durante uma estadia numa zona de África onde há um grande surto de Mpox Clade I”, acrescentou ainda a responsável, acrescentando que o registo deste caso não aumenta o risco para a população sueca nem requer medidas adicionais de controlo.

Mais casos importados na Europa nos próximos dias





Os representantes europeus da OMS afirmaram, entretanto, que se espera que sejam detetados mais casos na Europa, importados nos “próximos dias”.

", afirmou a OMS em comunicado.

Emergência de saúde pública





A Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira o surto de Mpox em África como emergência global de saúde, com casos confirmados entre crianças e adultos de mais de uma dezena de países e uma nova variante em circulação.

No início da semana, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC África) anunciou que o surto de Mpox era uma emergência de saúde pública, com mais de 500 mortes confirmadas, apelando para ajuda internacional para travar a disseminação do vírus.

, disse o diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.O diretor-geral da OMS já tinha anunciado que tinha prolongado por um ano as recomendações permanentes contra o risco crónico do vírus Mpox em vários países africanos, na sequência do novo surto.", disse Ghebreyesus na reunião do comité de emergência da OMS sobre o novo surto da chamada “varíola dos macacos” na República Democrática do Congo (RDCongo), mas também no Burundi, Quénia, Ruanda e Uganda, que até agora não tinham reportado casos da doença.



O CDC África disse que o Mpox foi detetado em 13 países este ano, e que mais de 96 por cento dos casos e mortes são no Congo.

O número de casos subiu 160 por cento e o de mortes 19 por cento comparado com o mesmo período do ano passado.”, disse Salim Abdool Karim, um especialista em doenças infeciosas sul-africano que preside ao grupo de emergência do CDC África.

Durante o surto global de mpox em 2022 que atingiu mais de 70 países morreram menos de 1% das pessoas infetadas.

Para o especialista, a nova variante do vírus vinda do Congo aparenta ter uma taxa de mortalidade de cerca de 3% a 4%.Segundo o CDC África,A epidemia de Mpox matou 548 pessoas na República Democrática do Congo (RDC) desde o início do ano e afeta agora todas as províncias.

A Mpox foi descoberta pela primeira vez em humanos em 1970, no que é hoje a RDC (antigo Zaire), com a disseminação de um subtipo sobretudo limitada desde então aos países da África Ocidental e Central.

O diretor-geral da OMS frisou que as autoridades enfrentam surtos de Mpox em vários países com “diferentes modos de transmissão e diferentes níveis de risco”.Na Costa do Marfim e na África do Sul as autoridades de saúde reportaram surtos de uma estirpe diferente e menos perigosa do vírus, que se disseminou globalmente em 2022.Já este ano, cientistas tinham reportado o surgimento de uma nova forma de uma estirpe mais letal de Mpox, que pode matar até 10% dos infetados, detetada numa cidade mineira do Congo, receando que se pudesse espalhar mais facilmente.

O Mpox transmite-se sobretudo pelo contacto próximo com pessoas infetadas, incluindo por via sexual.

, o que significa que as pessoas podem infetar terceiros sem saber que estão infetadas.

Em 2022 a OMS declarou o Mpox como emergência global depois de se ter espalhado para mais de 70 países que não tinham qualquer historial de contacto com o vírus até então, tendo afetado sobretudo homens gays e bissexuais.

Antes disso, a doença foi sobretudo detetada em surtos ocasionais na África central e ocidental quando as pessoas entravam em contacto com animais selvagens infetados.A OMS está a pedir aos fabricantes de vacinas que apresentem dados que garantam que as vacinas são seguras, eficazes, de qualidade assegurada e adequadas para as populações-alvo.

As autoridades congolesas solicitaram quatro milhões de vacinas contra o Mpox, para inocular sobretudo crianças e jovens até aos 18 anos e os Estados Unidos e o Japão posicionaram-se para serem os fornecedores dessas vacinas à RDCongo.