Mpox. Suécia identificou primeiro caso de nova variante fora de África

A pessoa em causa foi infetada quando esteve numa região do continente africano onde houve um grande surto da doença, explicou à comunicação social Olivia Wigzell, diretora-geral da Agência sueca de Saúde Pública., disse ainda a responsável, acrescentando que o registo deste caso não aumenta o risco para a população sueca nem requer medidas adicionais de controlo., afirmou também Jakob Forssmed, em conferência de imprensa, segundo a agência noticiosa sueca TT.

Os representantes europeus da OMS afirmaram, entretanto, que se espera que sejam detetados mais casos na Europa, importados nos “próximos dias”.





“A confirmação do subtipo mpox Clade 1 na Suécia reflete claramente a interligação do nosso mundo (...). É provável que mais casos importados sejam registados na região europeia nos próximos dias e nas próximas semanas", afirmou a OMS em comunicado.

A Organização Mundial da Saúde declarou na quarta-feira o atual surto de mpox na República Democrática do Congo (e que se propagou a outros países vizinhos) como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.No início da semana, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC África) anunciou que o surto de mpox era uma emergência de saúde pública, com mais de 500 mortes confirmadas, apelando para ajuda internacional para travar a disseminação do vírus.

O que se sabe sobre a Monkeypox?

A varíola é uma doença que é transmitida dos animais para os seres humanos, com casos frequentemente encontrados perto de florestas tropicais onde existem animais portadores do vírus. Foram já encontradas provas de infeção pelo vírus da mpox em animais como esquilos, ratos da Gâmbia, arganazes, diferentes espécies de macacos e outros.Ao contrário de surtos anteriores, em que as lesões eram visíveis sobretudo no peito, mãos e pés,Segundo a OMS, esta provoca doença mais grave do que a anterior e daí a necessidade de classificar como uma emergência mundial. A nova variante pode ser, além disso, facilmente transmitida por contacto próximo entre dois indivíduos, sem necessidade de contacto sexual, e é considerada mais perigosa do que a variante de 2022.Em 2022,Antes disso, a doença foi sobretudo detetada em surtos ocasionais na África central e ocidental quando as pessoas entravam em contacto com animais selvagens infetados.Os países ocidentais contiveram o surto e a disseminação do vírus com a ajuda de vacinas e tratamento aos quais África praticamente não tem acesso.As autoridades congolesas solicitaram quatro milhões de vacinas contra o mpox, para inocular sobretudo crianças e jovens até aos 18 anos e os Estados Unidos e o Japão posicionaram-se para serem os fornecedores dessas vacinas à RDCongo, segundo adiantou à AP Cris Kacita Osako, do comité de resposta ao mpox neste país.