Mudam-se os tempos, mudam-se os elétricos 15 à beira Tejo

O elétrico 15 faz o trajeto Algés – Praça da Figueira, mas agora só vai até ao Cais do Sodré por causa das obras do túnel de Drenagem.







Desde esta semana estão a circular 6 novos elétricos, mas a partir de janeiro já vão estar a circular os 15 previstos.





Transportam mais passageiros e os novos veículos mais modernos vêm juntar-se aos 10 adquiridos em 1995, mais do que duplicando a frota ao serviço da linha 15E.





Anunciada em 2021, a compra de 15 novos elétricos articulados para a frota da Carris por mais de 40 milhões de euros, representa o maior investimento feito por Lisboa na sua rede de elétricos modernos.





Apostando na redução de emissões, a Carris aponta para uma estratégia de descarbonização da cidade até 2030.





Os novos veículos vêm juntar-se aos 10 adquiridos em 1995, mais do que duplicando a frota ao serviço da linha 15E, que atualmente faz o trajeto Algés – Praça da Figueira e que a Carris quer que no futuro possa unir a zona do Jamor em Oeiras ao Parque das Nações em Lisboa.