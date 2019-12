Mudanças à vista no setor dos transportes, revela a associação dos transportes

O novo regime do transporte público determinou a liberalização do transporte rodoviário "expresso" desde o início do mês e com isso haverá novos players a instalarem-se no mercado.







Segundo Luís Cabaço Martins, a entrada da Flixbus, um serviço low cost em plataforma, vai pressionar os preços e obrigar a uma redução do valor do bilhetes nas linhas mais rentáveis mas, simultaneamente, as empresas tradicionais, para compensar essa redução de preço, terão de deixar de viajar para o interior onde, com menos utilizadores, não conseguem ter lucro.







E, garante Cabaço Martins, os novos operadores não vão ter interesse em fazer a cobertura das zonas do interior, porque não é rentável.

Cabaço Martins diz que a liberalização do transporte rodoviário "expresso" vai pressionar os preços e obrigar a uma redução do valor dos bilhetes nas linhas mais rentáveis mas isso terá outros custos.

Quanto à possibilidade de gratuitidade dos transportes públicos, Cabaço Martins considera tratar-se de "".

A ANTROP só aceita a atualização tarifária de 0,38 por cento da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes se o diferencial para os 4 por cento de aumento que propõe, tiver como contrapartida compensações diretas aos operadores.







Se isso não acontecer "teremos de cortar serviços e piorar o serviço público". Por isso, Cabaço Martins espera que a medida seja revista. Adianta que já há negociações em curso com as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e seis comunidades intermunicipais também já apresentaram valores alternativos.

Neste sentido, Cabaço Martins considera que seria "prudente haver um reforço" das verbas a transferir para as autoridades de transporte no próximo orçamento do Estado, até porque é expectável que em 2020 ainda haja um aumento ligeiro da procura.







Por isso, considera o presidente da ANTROP, vai ser necessário mais dinheiro para compensar os operadores pela atualização do tarifário e para pagar os custos adicionais relativos aos serviços que o aumento da procura gerou. Se isso não acontecer, não será possível manter o mesmo nível de serviço.

Até porque segundo Cabaço Martins os problemas e as falhas que existem atualmente no transporte rodoviário público, decorrentes do aumento da procura, vão manter-se no próximo ano. Só em 2021 será expectável que se altere ligeiramente.Em termos gerais, segundo Cabaço Martins, a negociação para a redução do preço dos passes não foi um bom negócio. "".O presidente da ANTROP apela ao governo para criar uma estratégia para o transporte público, que contemple uma limitação do transporte privado.Cabaço Martins, presidente da ANTROP, à Antena1/Jornal de Negócios no Programa Conversa Capital, entrevista de Rosário Lira (Antena1) e Maria João Babo (Jornal de Negócios) para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.