Partilhar o artigo Multa de 1.250 euros se for apanhado a falar ao telemóvel enquanto conduz Imprimir o artigo Multa de 1.250 euros se for apanhado a falar ao telemóvel enquanto conduz Enviar por email o artigo Multa de 1.250 euros se for apanhado a falar ao telemóvel enquanto conduz Aumentar a fonte do artigo Multa de 1.250 euros se for apanhado a falar ao telemóvel enquanto conduz Diminuir a fonte do artigo Multa de 1.250 euros se for apanhado a falar ao telemóvel enquanto conduz Ouvir o artigo Multa de 1.250 euros se for apanhado a falar ao telemóvel enquanto conduz