Municípios da Serra da Estrela admitem pedir declaração de estado de calamidade

Os municípios afetados pelo grande incêndio da Serra da Estrela admitem pedir a declaração do estado de calamidade. É o que diz à Antena 1, o presidente da Câmara da Guarda. Sérgio Costa salienta que as chamas provocaram prejuízos de centenas de milhões de euros e que é urgente dar resposta a todas as necessidades.