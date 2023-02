"My Machine". Projeto abre o primeiro espaço físico no país para construir "máquinas de sonho"

Foto: créditos My Machine - Óbidos

Em Óbidos, a antiga biblioteca do centro da vila foi transformada numa máquina de ir ao Espaço. É uma experiência criada pela autarquia como pretexto para desenvolver nos mais novos o espírito crítico e criativo e levá-los a idealizar máquinas de sonho que resolvam problemas do dia-a-dia.