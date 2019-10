Na despedida, Juncker emocionou-se e elogiou cooperação com Portugal

Jean-Claude Juncker despediu-se esta sexta-feira do Conselho Europeu. O Presidente da Comissão Europeia emocionou-se no adeus e agradeceu a todos, incluindo aos jornalistas. À saída da conferência Jean-Claude Juncker disse às rádios portuguesas que ainda não está tudo bem e, à pergunta da Antena 1, respondeu que Portugal foi um dos países com os quais desenvolveu uma das melhores cooperações da vida.

Jean-Claude Juncker está prestes a sair da Comissão Europeia. Terá, no entanto, de prolongar o mandato por mais um mês para lá do que estava previsto, já que a nova Comissão de Von der Leyen teve de adiar a tomada de posse.