"Não culpem o Ministério Público". Procurador-geral reage a críticas de José Sócrates

Em reação às acusações e críticas de José Sócrates, o procurador-geral da República afirmou que o "Ministério Público apresenta as provas", que são "escrutinadas pelo juiz" e que o julgamento é o "momento oportuno para as pessoas que estão a ser julgadas apresentarem as suas defesas". Amadeu Guerra esclareceu ainda que não é culpa do Ministério Público a demora do processo da Operação Marquês.