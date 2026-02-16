"Não há um local que não tenha sido afetado". Plano de Emergência vigora em Leiria 20 dias após Kristin

O número de ocorrências em território do concelho de Leiria ascendeu a 2.863.



Dezasseis pessoas morreram na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta por Portugal continental.



“Todos os telhados ficaram destelhados”



A maioria socialista no executivo camarário votou entretanto contra a proposta, por parte dos vereadores do PSD, de isentar os impostos municipais para cidadãos e empresas tocados pelos danos da depressão Kristin.



“O país tem que fazer escolhas”

Telejornal | 15 de fevereiro de 2026

“Os bons resultados de 2025 e o facto de o saldo orçamental ficar acima daquilo que era a previsão do Orçamento do Estado fez com que o caminho ficasse um bocadinho menos estreito”.



Telejornal | 16 de fevereiro de 2026

c/ Lusa