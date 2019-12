Natal no Sado. Passeios de galeão mostram Alcácer do Sal iluminada

Foto: Arlinda Brandão/ Antena 1

Há locais que se tornam um presépio natural na época natalícia e Alcácer do Sal é um deles. Para se admirar a beleza da cidade iluminada por mil cores, a autarquia promove passeios ao fim da tarde e à noite no rio Sado.