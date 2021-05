Natalidade com os valores mensais mais baixos alguma vez observados desde 1911

De acordo com uma nota do INE, no mês de janeiro de 2021, registaram-se 19 634 óbitos em Portugal, oDestes, 5 785 foram óbitos por COVID-19, correspondendo a 29,5% da mortalidade nesse mês.. Neste mês, o número de óbitos por COVID-19 foi de 3 594, o segundo mais elevado a seguir ao mês de janeiro, correspondendo a 28,3% do total dos óbitos.

O número de óbitos continuou a decrescer nos meses de março e abril de 2021, para 9 598 e 8 386, respetivamente, atingindo valores abaixo dos registados nos mesmos meses de 2020.







O número de óbitos por COVID-19 foi 508 e 117, representando, respetivamente, 5,3% e 1,4% do total de óbitos.

, atingido, respetivamente, -13 975 e -6 802”, refere o INE.Em janeiro e fevereiro deste ano, houve menos casamentos. Celebraram-se, respetivamente, 812 e 174 casamentos, menos 45,2% e 87,9% que nos meses homólogos do ano anterior.“A quebra registada no mês de fevereiro de 2021 só foi ultrapassada pela verificada em abril de 2020, mês com o menor número de casamentos desde que há registos (117)”, adianta ainda o INE.