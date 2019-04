Navio e tripulação que se encontravam desaparecidos estão bem

O alerta do desaparecimento foi recebido, através da bóia transmissora do sinal de emergência da embarcação.



Quando foi localizada a embarcação estava a 175 milhas a oeste de Peniche e foi verificado que tinha uma avaria no mastro de comunicações.



A embarcação, que se dedica à pesca de espadarte, viaja neste momento para o porto de Peniche, onde deverá chegar esta noite.