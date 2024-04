No mês anterior, o Algarve e uma grande área do baixo Alentejo apresentavam seca fraca e moderada e o restante território numa situação normal.

Agora, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, revela que a percentagem de água no solo teve um aumento significativo na região Sul, durante o mês de março.



O instituto destaca a passagem da depressão Nelson, no final do mês, que causou inundações em alguns locais do território, em especial na área metropolitana de Lisboa.