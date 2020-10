No Hospital de Loures teme-se sobrelotação das camas dos internamentos

Com os números de Covid-19 em ascensão, aumenta a pressão em vários hospitais do país. A especialista em medicina interna no Hospital de Loures, Carla Araújo, teme uma sobrelotação das camas nos internamentos. Ouvida pela A1, esta profissional que pertence ao gabinete de crise da Ordem dos Médicos, diz estar preocupada com a capacidade de resposta dos serviços, nas próximas semanas, devido à recente subida de novos casos de contágio.