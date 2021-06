Noah está livre de perigo e sem escoriações que tragam preocupação

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

Eugénia André, diretora clínica do hospital de Castelo Branco, revela que o menino de dois anos que ontem foi encontrado depois de ter estado mais do que um dia desaparecido, está livre de perigo e sem qualquer foco infeccioso que possa gerar preocupação médica.