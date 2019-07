Nos 30 anos da Fundação de Serralves visita-se o passado e olha-se o futuro

Foto: serralves.pt

Nos 30 anos faz-se uma viagem de ida e volta à Coleção de Serralves. Falamos de pintura, escultura e instalação, através das quais se pode entender melhor as cores do museu, da casa e do parque de Serralves.





A Coleção de Serralves inclui ainda cerca de 5000 livros e edições de artistas. Informação pormenorizada sobre este acervo pode ser consultada em http://biblioteca.serralves.pt/



O núcleo da Coleção de Serralves é a arte contemporânea produzida desde os anos 1960 até à atualidade.