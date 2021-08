Nos primeiros seis meses do ano nasceram menos 4474 bebés relativamente a 2020

Há mais de 30 anos que não nasciam tão poucos bebés em Portugal.

Os dados do primeiro semestre do ano, do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, o chamado "teste do pezinho", mostram que entre janeiro e o final de junho de 2021 nasceram 37.675 crianças. Quase menos 4.500 do que no mesmo período do ano passado.