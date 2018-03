Nova alameda no Barreiro com o maior mural de Vihls inaugurada no domingo

Lusa23 Mar, 2018, 08:04 | País

"A requalificação ambiental e urbanística, visando melhorar as condições de utilização do território aos clientes deste parque empresarial e à população da cidade do Barreiro, são parte fundamental da missão da Baía do Tejo", disse Jacinto Pereira, presidente do conselho de administração da Baía do Tejo.

A Rua da União liga o parque empresarial da empresa pública Baía do Tejo, no Barreiro, ao centro da cidade.

Esta intervenção de requalificação, que implicou um investimento de 1,5 milhões de euros, provenientes dos resultados da exploração operacional da empresa, estende-se por dois hectares e envolveu reperfilamento da rua, nova via, passeios e arruamentos totalmente remodelados, sendo que 50% desta área, 10.000 m2, é ocupada por zonas verdes.

"Procura-se, desta forma, criar novos espaços que permitam vivenciar o território com qualidade, tornar acessível a casa Museu Alfredo da Silva e instalar novos equipamentos nesta área nobre da cidade, ao mesmo tempo que se concretiza, em definitivo, a abertura do parque ao centro do Barreiro", acrescenta a Baía do Tejo em comunicado.

A Baía do Tejo salienta que esta intervenção também se enquadra no objetivo de tornar os parques empresariais "mais funcionais para os clientes e mais atrativos para novas empresas", ao mesmo tempo que procura "devolver os territórios às comunidades".

Na mesma zona da intervenção, será inaugurada a obra do artista Vhils no "Sobe e Desce" do Bairro de Santa Bárbara.

"O artista, de renome internacional e que tem com as suas intervenções marcado cidades de diversos países e em vários continentes, vai assinar na peça arquitetónica de acesso ao antigo Bairro Operário, o maior mural que alguma vez fez", refere o documento.

A obra estende-se por cerca de 150 metros e visa interpretar e fazer sobressair as vivências do complexo industrial e o ADN fabril e empresarial que marca o território.

"Será uma intervenção que vai fazer a ponte entre a modernidade e a herança que há cerca de 100 anos marca presença na margem esquerda do Tejo", concluiu.