Novo aeroporto de Lisboa motiva debate de urgência na AR

O líder do Chega, André Ventura, pretende também que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dê “a todos os partidos, a todos os portugueses, a explicação do que sucedeu naquele lamentável episódio” em que anunciou a escolha de uma localização para recuar no dia seguinte, depois de ter sido desautorizado publicamente pelo primeiro-ministro.Ventura acusou António Costa e Luís Montenegro de fazerem “um conluio” quanto ao novo aeroporto da região de Lisboa e voltou a reivindicar ser ouvido no processo.O primeiro-ministro e o líder do PSD acordaram na sexta-feira passada, em S. Bento, a metodologia a seguir no processo de escolha da localização da futura infraestrutura aeroportuária.Na ocasião, António Costa disse que a futura comissão técnica estudará várias localizações, além do Montijo e Alcochete, incluindo Santarém.