Novo aeroporto de Lisboa poderá ir para Alverca e não para o Montijo

É uma solução que está, segundo os promotores, mais desenvolvida do que a do Montijo: o aproveitamento da Base Aérea de Alverca era uma hipótese considerada inviável porque a pista da Portela não é paralela à existente em Alverca, não permitindo movimentos simultâneos de descolagem e aterragem.



Mas esta proposta avança com a construção de uma nova pista, paralela à de Lisboa. A área disponível vai muito para além da atual base aérea.

Os defensores de Alverca querem que esta infraestrutura passe a receber os voos de longo curso e o aeroporto Humberto Delgado apenas os de médio curso.



Luis Coimbra, especialista em gestão aeroportuária, estudou durante anos as alternativas a Lisboa e, mesmo com o problema das pistas resolvido, antevê outros inconvenientes.



Os promotores do estudo sobre Alverca agora lançado dizem que a opção pelo Montijo foi da concessionária e não do Governo. Afirmam que ainda há tempo para debate nesta questão, que dizem ter consequências de longo prazo para o país.