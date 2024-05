Novo aeroporto será em Alcochete e vai chamar-se Luís de Camões

(em atualização)





“O Governo aprovou o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, com vista à substituição integral do aeroporto Humberto Delgado no campo de tiro de Alcochete e atribuir-lhe a denominação de aeroporto Luís de Camões”, anunciou Luís Montenegro numa declaração ao país após a reunião do Conselho de Ministros, esta terça-feira.



O Executivo de Luís Montenegro decidiu assim seguir a recomendação da Comissão Técnica Independente, considerando que esta avaliação foi “imprescindível e a forma adequada para desbloquear o processo”.





“Nem era uma precipitação irresponsável nem um adiamento passivo”, disse Montenegro, acrescentando que que estas decisões, "apesar de rápidas, são ponderadas, fundamentadas e estratégicas para o futuro de Portugal”.





Montenegro defende que “o aeroporto único é a solução mais adequada aos interesses estratégicos do país” e que Alcochete "garante margem de expansão".



“Alcochete, em particular, garante margem de expansão física, acomodação de procura até praticamente o triplo da atual, a salvaguarda da manutenção e do crescimento possível do hub da TAP em Portugal, o fomento da capacidade intermodal de todo o nosso sistema de transportes”, continuou. Estima-se que o novo aeroporto terá um custo aproximado de oito mil milhões de euros e levará dez anos a ficar concluído. Até lá, vão ser feitos investimentos para que o atual Aeroporto Humberto Delgado aguente a pressão.





Para além da localização do novo aeroporto, o Governo determinou também o desenvolvimento de um plano de obras no aeroporto Humberto Delgado e mandatou a Infraestruturas de Portugal para concluir os estudos necessários para a construção da terceira travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade de Lisboa até Madrid.