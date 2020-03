Novo coronavírus. Mais quatro hospitais ativados para receber doentes

Esta a solução encontrada depois de os hospitais de Santo António e de São João, no Porto, terem ficado sem capacidade para receber este tipo de doentes

Ministro da Economia garante apoio a trabalhadores



O ministro da Economia garantiu que todas as faltas ao trabalho, devido a quarentena por causa do novo coronavírus, serão equiparadas a baixa médica por internamento.O ministro da Economia disse ainda que outras medidas poderão ser avaliadas à medida que a situação o justificar.

Empresários na expetativa



Quem também abordou o tema foi o presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal.Contudo frisou que há preocupação sobre a duração e o número de infetados que o coronavírus poderá causar.

Conferência Episcopal pronuncia-se





Na última noite a Conferência Episcopal emitiu um comunicado aconselhando a que sejam seguidas as indicações da Direção-Geral de Saúde e aconselhou algumas práticas durante as celebrações religiosas como por exemplo, a omissão do gesto da paz e também desaconselhou o uso da chamada água benta nas pias batismais.

Canceladas viagens a Fátima



O surto de coronavírus já levou ao cancelamento de vários grupos de peregrinos que tinham viagem marcada para Fátima.



O Santuário informa que foram anuladas as reservas de fiéis provenientes de Itália, Coreia do Sul, Brasil e Guatemala.

Suspeitas sobre o Papa descartadas

O Papa Francisco não está infetado com o novo coronavírus. É o que adianta o jornal italiano Il Messagero.



De acordo com este diário, as análises feitas ao líder da Igreja Católica deram negativo. O Vaticano, para já, não faz comentários.



O Papa, de 83 anos, cancelou a agenda pública durante vários dias consecutivos, devido a uma gripe.



Números globais

Portugal conta nesta altura com dois casos validados de infeção.Um segundo caso suspeito nos Açores teve resultado negativo - informação avançada pelo Governo Regional.Em Marrocos foi declarado o primeiro caso de infeção. O Ministério da Saúde confirmou já esta noite o caso de um marroquino que vive em Itália e que neste momento está num hospital de Casablanca.