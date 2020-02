Novo diretor nacional da PSP não quer "comportamentos discriminatórios" na polícia

Eduardo Cabrita lembrou que numa polícia moderna não pode haver lugar para a intolerância.







"Vamos exigir que os polícias cumpram com a lei, que os polícias respeitem os direitos liberdades e garantias, que os polícias não tenham comportamentos discriminatórios e extremismo de qualquer tipo", disse aos jornalistas o superintendente-chefe Manuel Augusto Magina da Silva, no final da sua tomada de posse no Ministério da Administração Interna.







O novo diretor da Polícia de Segurança Pública adiantou que vai "defender os bons polícias e os polícias que, muitas vezes, são injustamente atacados na praça pública quando apenas cumpriram as suas funções e os regulamentos que estão em vigor".







Mais pormenores com a jornalista da Antena 1 Natália Carvalho.