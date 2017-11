Novos médicos já fizeram o novo Juramento de Hipócrates

Foto: Direitos Reservados

Este juramento é um compromisso médico, assumido na altura da formatura, que impõe aos médicos regras como, por exemplo, estar ao serviço da humanidade.



A nova versão com 13 principios éticos foi atualizada no mês passado pela Associação Médica Mundial. O texto passa a dar destaque à autonomia e dignidade do doente.



Entre os vários novos pontos, a orientação sexual, idade, deficiência, crença religiosa, origem étnica, nacionalidade, filiação política ou estatuto social passam também a estar entre as considerações que não se podem interpor entre o dever do médico e o doente.



O jornalista Horácio Antunes acompanhou este domingo a primeira cerimónia de juramento em Coimbra, já com o novo texto mais centrado no doente.